Maquiada como Jade, Ana Maria anuncia a reprise da novela ‘O Clone’

Ana Maria Braga anunciou no “Mais Você” (Globo) desta terça-feira (31) que a novela “O Clone”, de Glória Perez, será a substituta de “Ti Ti Ti”, no “Vale a Pena Ver de Novo”. Para revelar a reprise da trama, Ana Maria fez uma maquiagem especial, homenageando a personagem Jade, interpretada por Giovanna Antonelli. “Se você não assistiu essa novela, se você é muito novinha e novinho, você vai adorar!”, garantiu Ana Maria, que brincou que deveria aparecer mais vezes em novelas e, quem sabe, ser atriz, já que fez uma participação especial no folhetim, que foi ao ar, pela primeira vez, em 2001.

A revelação feita por Ana Maria Braga acabou com o mistério feito pela Globo, que não sabia qual trama seria reprisada no “Vale a Pena Ver de Novo”, mas que estava buscando algo que pudesse elevar a audiência no horário. A emissora carioca confirma a estreia da produção para o dia 4 de outubro, desta forma, “O Clone” dividirá o horário com “Ti Ti Ti” por uma semana e, a partir do dia 11, seguirá sozinha na grade de programação.

LEIA MAIS:

Esta não é a primeira vez que “O Clone” é reprisada, a trama de Glória Perez pode ser vista em 2011, quando completou 10 anos de existência. “É uma história muito humana, e com temas muito atuais: clonagem, dilemas éticos, experiências com as quimeras, dependência química, dramas familiares, amores. E existe também o aspecto muito lúdico da cultura muçulmana, a beleza das vestimentas, das maquiagens, das danças, os costumes”, contou a autora Glória Perez ao Gshow.

Conheça o enredo de “O Clone”

O destino cruza a vida de Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) na década 1980. Filha de muçulmanos nascida e criada no Brasil, a jovem vai morar no Marrocos com o tio, Ali (Stênio Garcia), após a morte de sua mãe. É lá que o casal se apaixona à primeira vista. Eles são impedidos de ficar juntos por causa dos costumes da família da moça.

Lucas perde o irmão gêmeo, Diogo, em um acidente de helicóptero. Depois da tragédia, Lucas volta atrás nos planos de fugir com Jade. A mocinha, sem escapatória, retorna para a família e se casa com Said (Dalton Vigh), seu prometido.

Triste pela morte do afilhado, o cientista Albieri (Juca de Oliveira) faz um clone de Lucas, como forma de trazer Diogo de volta e realizar um sonho: ser o primeiro a realizar a clonagem de um ser humano na história da humanidade.