Giovanna Grigio, a Mili do remake de ‘Chiquititas’, está escalada para séries do Globoplay e novela na Netflix

A atriz Giovanna Grigio ficou famosa no Brasil ao interpretar a personagem Mili, no remake da novela “Chiquititas” (SBT), que está sendo reprisada mais uma vez na emissora de Silvio Santos. Hoje, com o retorno da trama infantil, a nova Mili voltou aos holofotes e mostra que cresceu e está de olho em novos projetos e personagens mais ousados.

Mas, antes disso, Giovanna teve outros trabalhos na TV, chegando a ser contratada pela Globo para atuar na novela “Êta Mundo Bom!”, como Gerusa, que sofria de câncer. O sucesso na produção de Walcyr Carrasco garantiu escalação em “Malhação”, na temporada Viva a Diferença, como Samantha, jovem bissexual que se envolveu com Lica (Manuela Aliperti). O romance entre as duas agradou e foi aproveitado na série “As Five”, derivada da novelinha teen e disponível no Globoplay.

Reprodução/Instagram

Dando um tempo na dramaturgia, Giovanna Grigio se jogou de cabeça em pequenos projetos, como filmes e videoclipes. Ela estrelou, por exemplo, o clipe da música “Just When We Were High”, do cantor Thalles (que também está em “As Five”), vivendo um trisal com o artista e o ator Mateus Almada.

Aos 23 anos, Giovana está garantida na segunda temporada de “As Five” e se prepara para atuar em uma nova versão da novela “Rebelde”, que será produzida pela Netflix. A estreia está prevista para 2022 e a atriz será uma das protagonistas. As gravações serão realizadas no México e a jovem já está postando várias imagens da capital do país em seu Instagram.