Após separação, Grazi Massafera revela assédio sofrido em novela: ‘Muito difícil’

Além de noticiar o fim do romance com o ator Caio Castro, a atriz Grazi Massafera deu uma entrevista reveladora em que contou que viveu uma situação absurda nos bastidores das gravações de uma novela na TV Globo. Sem falar o nome da produção e sem dizer quem era o profissional, Grazi contou sobre o momento dramático que viveu.

Em entrevista ao suplemento Ela, do jornal ‘O Globo’, ela disse que tem refletido sobre questões envolvendo temas como o assédio. “Embora tenha encontrado formas de lidar com ele intuitivamente. Houve um momento profissional em que estava numa novela, e tinha um produtor casado na equipe que dava em cima de mim. Deixei claro que ‘não’. A partir daí, ele começou a me menosprezar, boicotar e destratar”, alegou.

“Eu não tinha mais retorno dele, e tudo foi se tornando muito difícil. Ainda estava amadurecendo como atriz, precisando de um auxílio, mas tive a infelicidade de lidar com esse tipo de gente. Por outro lado, houve momentos em que consegui responder de um jeito descontraído”.

Ela resgatou da memória até uma situação específica. “Uma vez, estava indo trabalhar numa van, e toda a equipe havia dormido, menos eu e outro produtor. Ele virou para mim e disse: ‘Seus olhos brilham até no escuro’. Respondi com algo que minha mãe dizia: ‘É verme’. Eu naturalizava essas coisas. Hoje, não mais”, disse.

Grazi Massafera também se pronunciou sobre o fim do namoro com Caio Castro.”Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos ser hora de seguirmos separados”, contou a atriz.

Segundo ela, não é o momento de dar detalhes sobre os motivos do término. “O que posso dizer agora é que encerramos com todo respeito à nossa história”, garantiu.