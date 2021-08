Chega ao fim namoro de Caio Castro e Grazi Massafera, diz colunista

Chegou ao fim o namoro de Caio Castro e Grazi Massafera, segundo informações divulgadas pelo colunista Léo Dias, do site Metrópoles, na última sexta-feira (dia 27).

De acordo com o jornalista, o ator já teria mostrado a amigos que não usa mais aliança de compromisso. Ele teria deixado o apartamento da ex, no Rio de Janeiro, e voltado para São Paulo. Também se fala que ele já marcou um encontro com um antigo affair.

Caio e Grazi começaram a namorar por volta de setembro de 2019, quando começaram a ser vistos juntos.

Nenhum dos dois se manifestou até o momento sobre o rompimento.

Repercussão nas redes

A separação do casal repercutiu entre os internautas neste sábado(dia 28). O termo “Caio Castro” ficou entre os mais comentados no Twitter.

Confira alguns dos post:

Então quer dizer que o Caio castro estar solteiro? pic.twitter.com/FfEi6JNiXl — Maria Pereira ❤️🖤 (@Mapereira466) August 28, 2021

Eu esperando o Caio Castro aparecer na rua pic.twitter.com/87CfCC2EEj — é aqui a briga? (@topelatretaa) August 28, 2021

Nossa gente só eu que shipava o caio castro e a grazi massafera? 🤡 pic.twitter.com/2eJCcbERZb — tvdxuniverso (@tvdxuniverso) August 28, 2021