Grávida de 9 meses, Thaeme sofre acidente e vai parar no hospital

Com 9 meses de gestação, a cantora Thaeme passou um sufoco e teve que ser levada às pressas para a maternidade. “Estávamos mexendo com umas caixas aqui em casa, caixas grandes e pesadas. Tinha uma que estava com o berço dentro e pedi para o meu marido [o empresário Fábio da Lua] tirar para eu já deixar montado”, iniciou a artista, que decidiu explicar o ocorrido pelas redes sociais nesta quinta-feira (26).

“Tivemos um pequeno susto e fomos para a maternidade por conta disso. Na verdade, estávamos mexendo com umas caixas aqui em casa, caixas grandes e pesadas. E tinha uma que estava com o berço dentro e pedi para o meu marido [Fábio] tirar para eu já deixar montado. E, no que ele foi tirar, virou com tudo e realmente estava muito pesada”, disse.

LEIA MAIS:

“Ele não viu que eu estava atrás. Eu só surgi, antes não estava naquela posição. E aí ele bateu com a quina da caixa com tudo na minha barriga. Tadinho, imagina o susto dele. Eu assustei, a Ivy pareceu bem assustada, deu pra perceber, ela começou a se mexer sem parar. Como eu tinha feito ultrassom um dia antes, sabia a posição que ele estava, e acredito que bateu nas costinhas dela. Até por isso que ela assustou, não sei se ela estava dormindo na hora, porque a pancada foi grande”, continuou.

“Eles são muito bem protegidos, tem várias barreiras aqui, mas já está bem apertadinho, acho que por isso ela assustou. O que eu senti: ela começou a se mexer sem parar e a sensação é de que ela estava ofegante. A gente sabe que eles não respiram lá dentro, mas o susto foi grande. Da Liz, não passei por nada parecido, então foi uma situação nova pra mim, mas até pesquisei se outras mães também já sentiram isso. Parecia treinamento de respiração. Fui para a maternidade e está tudo bem. Fiz ultrassom e não teve descolamento, mas está tudo super bem. Deus protegeu”, finalizou Thaeme.

Vale lembrar que a cantora é casada com Fábio Elias e os dois já são pais de Liz, de dois anos.