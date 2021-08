Val Marchiori reúne amigos em seu apartamento luxuoso: ‘Eu amo receber’

A empresária e socialite Val Marchiori abriu as portas do seu apartamento na noite desta quinta-feira (26) e recebeu amigos, artistas, famosos e empresários. Ela promoveu uma discussão voltada aos negócios após o período de pandemia.

Entre os convidados estavam nomes com Mara Maravilha, Sérgio Mallandro, Sula Miranda e Luiza Tomé. “Eu amo receber pessoas em minha casa para dançar, ouvir boa música e por conta do Covid raramente faço isso e hoje estou mega feliz! Estamos precisando um pouco de alegria”, disse a socialite que estava na companhia do noivo, Thiago Castilho.

O encontro contou com um buffet caprichado para os convidados que incluía uma composição de pães como entrada, cuscuz marroquino, salada de abóboras com queijo feta, vinagrete de framboesa, vitela assada, sorrentine de burrata, risoto de limão siciliano e mascarpone e várias sobremesas – como um mil folhas com doce de leite argentino, uma terrine de chocolate belga e uma cheesecake de goiabada artesanal.

Divulgação

LEIA MAIS:

Além de receber os amigos em sua casa, Val Marchiori está se preparando para estrear o reality show “Mulheres Ricas”, na RedeTV!, previsto para ir ao ar a partir de outubro. Segundo Val Marchiori, as gravações vão acontecer em São Paulo e devem seguir todos os protocolos contra a Covid-19.

A nova temporada de “Mulheres Ricas” será apresentada por Márcio Moraes, que também tentou negociar a volta do reality com a Band e a Netflix. “Quem tocou isso foi o Márcio. Mas parece que, devido à entrada de outros programas neste ano, a Band não aceitou. Pelo que sei, estava para fechar entre Netflix, Band e RedeTV!. Mas a RedeTV! teve a melhor proposta em todos os sentidos, e já está assinado“, disse a empresária.

Apesar de se reunir com algumas participantes das edições anteriores, Val será a única a se manter protagonista ao lado dos novos nomes que integram o elenco. “Nesta semana, eu começo a gravar visitando as ricas antigas. Gravarei com a Brunete Fraccaroli e vou visitá-la para saber como está a vida. O povo tem curiosidade de saber como todas estão”, disse Val.

Mara Maravilha e o marido (Foto: Divulgação)

A nova temporada de “Mulheres Ricas” será uma produção de 50% e 50%, ou seja, a RedeTV! vai dividir os custos. “A emissora vai ajudar na produção, nas gravações e no elenco, que é escolhido por mim, mas eles também dizem ‘essa sim’ ou ‘essa não’. O elenco tem que ser aprovado por ambos, pois o trabalho é em conjunto”.