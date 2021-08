Chico Pinheiro critica fortemente o Ministro Paulo Guedes: ‘Sem dinheiro ou sem luz’

O jornalista Chico Pinheiro, âncora do “Bom dia Brasil” (Globo), não conseguiu ficar calado após ouvir do Ministro Paulo Guedes que a energia ficaria mais cara. Nesta sexta-feira (27), durante uma entrada no “Bom Dia São Paulo” (Globo), Chico comentou sobre as declarações irônicas de Paulo Guedes e disparou ao vivo: “O Brasil deve anunciar a manutenção da bandeira vermelha, em patamar mais alto. O governo mantém a bandeira vermelha e a conta pode subir ainda mais. Já o Ministro Paulo Guedes disse ontem ‘não adianta sentar e chorar não’. Vai fazer o quê então? Vamos desligando a luz para ver se a gente não fica sem luz ou sem dinheiro”.

O âncora do Bom Dia Brasil ainda ironizou a situação com a frase “nossa bandeira jamais será vermelha”, constantemente reproduzida por Jair Bolsonaro em referência ao fim do governo petista. “Dizem que a nossa bandeira jamais será vermelha, olha aí. Ela não muda de cor, só vermelha”, disparou ele.

Vale lembrar que na última quinta-feira (26), após ser anunciado que a taxa extra na energia deve aumentar novamente, o político chegou a afirmar que “não adianta ficar sentado chorando” durante uma audiência pública no Senado.

LEIA MAIS:

Teve mais pavio curto na Globo

Na última terça-feira (24), o jornalista Rodrigo Bocardi, âncora do jornal “Bom Dia São Paulo” (Globo), perdeu a paciência com um comentário feito por um telespectador. Após ler o post feito pelo internauta sobre a greve dos funcionários da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Bocardi acabou mandando um recado direto ao crítico do jornal de São Paulo.

Crédito: Rodrigo Bocardi / Instagram

Na ocasião, o internauta criticou os profissionais do “Bom dia São Paulo” (Globo) que entrevistaram uma mulher que tinha sido prejudicada pela greve da CPTM em seu primeiro dia de trabalho. “O Bom Dia São Paulo acha para entrevistar exatamente uma senhora que começou seu emprego hoje. Essa Globo é uma piada mesmo”, disparou o internauta Welington Ferraz.

Bocardi, por sua vez, mostrou a mensagem no telejornal e detonou: “A piada está na sua mensagem, não no nosso comportamento. Fomos ouvindo as pessoas de forma aleatória. Talvez não seja o seu caso, mas quantas pessoas não estão aí em seu primeiro dia (de trabalho) no meio de uma pandemia, conseguindo um emprego?”.