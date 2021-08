Justiça muda classificação etária do ‘Programa Silvio Santos’

Sucesso nas noites de domingo do SBT, o “Programa Silvio Santos”, apresentado pelo dono do canal, mudará sua classificação indicativa. Segundo o Ministério da Justiça, o programa dominical não é mais recomendado para menores de 12 anos.

A decisão cita que “foram constatadas tendências de maior relevância como ato violento (12 anos), agressão verbal (12 anos), estigma/preconceito (14 anos), linguagem chula (12 anos), linguagem de conteúdo sexual (12 anos), dentre outras”.

Após analisar a classificação indicativa, foi decidido a mudança que afirma algumas ocorrências registradas, foram “agravadas por frequência e relevância”.

Reprodução

O programa foi recomendado que não seja exibido antes das 20h pelo Ministério da Justiça. O próprio SBT solicitou a mudança na classificação indicativa do programa após receber o documento.

Mas esta não foi a única mudança no SBT neste mês. A direção do canal decidiu cancelar dois programas apresentados por Silvio Santos, que estavam sendo reprisados desde o início da pandemia: o “Jogo das Fichas” e o “Pra Ganhar é Só Rodar”, exibidos às quartas-feiras, na faixa das 22h45. Com isso, o “Programa do Ratinho” ganhou mais tempo e agora começa 30 minutos mais cedo, substituindo as duas atrações.

Reprodução de cena de ‘Programa Silvio Santos’ (2017) / SBT

Os games comandados por Silvio Santos não tem novas edições feitas há 16 meses e os trabalhos não devem ser retomados tão cedo, mesmo com o retorno do apresentador aos estúdios do SBT. Com isso, a Jequiti perderá exposição na programação e ficará temporariamente restrita ao Roda a Roda, transmitido de domingo a sexta-feira.

LEIA MAIS:

Além do “Programa do Ratinho”, a reprise da novela infantil “Chiquititas” ganhou capítulos maiores para compensar. Depois dele, por volta de 0h30, a programação continua como atualmente, com a exibição do “The Noite” e da série “Exterminadores do Além”, ambos com Danilo Gentili.

Reprodução

Antes vice-líderes de audiência, o “Pra Ganhar é Só Rodar” e o “Jogo das Fichas” perderam boa parte de seu público com a interrupção das gravações provocada por causa da pandemia. Os formatos resistiram bem por vários meses e chegaram a vencer o “A Noite é Nossa”, da Record, durante várias semanas consecutivas. Eles, no entanto, não conseguiram fazer frente ao “Power Couple Brasil”, muito menos ao “Ilha Record”, e se consolidaram na terceira colocação desde maio.

A retomada das atrações também não é uma prioridade para o SBT neste momento. Mesmo com a volta temporária de Silvio Santos aos estúdios, ele preferiu priorizar gravações do “Roda a Roda Jequiti” e de seu tradicional programa dominical, deixando os formatos de quarta-feira em segundo plano. A suspensão da exibição das reprises, por sinal, foi previamente autorizada pelo empresário.