Exposição sobre a NASA invade Farol Santander até dezembro

Há 52 anos a chegada do homem à Lua entrava para a história e para marcar este grande momento, a cidade de São Paulo recebe a exposição “Futuro Espacial”, que conta detalhes sobre algumas missões da agência espacial norte-americana, a NASA. Quem visitar as exposições, que chegam pela primeira vez na América Latina, poderá ver peças originais e réplicas de equipamentos que nunca deixaram os Estados Unidos.

Na exposição “Futuro Espacial”, que ocupa dois andares do Farol Santander até o dia 5 de dezembro, no centro de São Paulo, o visitante confere os avanços na exploração de Marte. É possível também conferir a nova geração de foguetes, trajes, veículos, robôs e estações espaciais, além de saber um pouquinho mais sobre o Projeto Artemis, que prevê a retomada da exploração da Lua desde a missão Apolo 11, de 1969.

Divulgação

Andando pelo espaço dedicado à mostra, você poderá ainda deixar suas pegadas no chão, como se estivesse caminhando na Lua. Isso será possível por causa de um sistema de projeções mapeadas. O visitante ainda encontra a réplica de três metros do foguete SLS, que será usado em todas as próximas missões para a Lua e Marte, o traje especial do futuro e réplicas reduzidas da cápsula Orion e da estação espacial Gateway.

Já na ala “Dark side of the Moon” tem um mosaico de vídeos, áudios e textos que mostram como a Lua serviu de inspiração para obras de arte em música, artes cênicas, literatura e no audiovisual.

Divulgação

Marte, o planeta vermelho, tem destaque e acabou ganhando uma ala única, com ambientação de nave, fazendo com que o público tenha a impressão de que está desembarcando na atmosfera quente desse astro. O traje usado pelos astronautas no planeta vermelho parece flutuar na exposição. É possível conhecer também os rovers, robôs ou jipes que se deslocam nas superfícies para coletar material e informações. Os modelos expostos são réplicas dos mesmos utilizados atualmente nas missões reais.

A exposição ainda revela outros projetos da NASA, como a Estação Espacial Internacional, o maior laboratório espacial na órbita da Terra; a criação do Insight Mars Lander, o módulo de pouso já em uso em Marte desde 2018; e o telescópio Hubble, há 30 anos em órbita.

A visitação pode ser feita de terça-feira a domingo, das 9h às 20h, e ingressos vendidos por até R$25.