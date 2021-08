Erasmo Carlos testa positivo para a Covid-19 e se isola: ‘Peço que todos torçam’

Após Silvio Santos, Ana Maria Braga e Zeca Pagodinho, o cantor Erasmo Carlos anunciou nesta quinta-feira (26) que testou positivo para a Covid-19. Em seu perfil oficial do Instagram, o cantor, que tomou as duas doses da vacina, publicou um vídeo dando a notícia e informou que já está cumprindo o isolamento social há três dias.

Aos 79 anos,ele também lamentou ter contraído a doença mesmo respeitando os protocolos e estando vacinado com as duas doses. “Oi, gente. Mesmo mantendo todos os cuidados, inclusive vacinado duas vezes, eu testei positivo para covid-19. Já estou no terceiro dia de confinamento como mandaram meus médicos e peço que todos torçam. Passa rápido”, disse ele na gravação.

Na legenda, o artista aproveitou para reforçar a importância da vacinação, já que o imunizante protege o indivíduo contra casos graves da doença: “Vacina urgente para todos!!! Se cuidem, se vacinem e torçam por mim”.

Em março, Erasmo Carlos recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 e como já é de costume, postou nas redes sociais para eternizar o momento. “Assim como eu, o povo quer vacina. Quanto mais rápido, melhor. Não doeu!”, escreveu ele no Instagram ao compartilhar o vídeo.

Na época, a postagem viralizou e os fãs vibraram com a notícia. “Que maravilha”, disse uma internauta. “Coisa linda”, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “Muita saúde e vida longa”.

Quem também testou positivo para a covid-19, recentemente, foi o ator Luciano Szafir, que contraiu a doença duas vezes. Ele esteve, nesta quarta-feira (25), no programa “Encontro” (Globo) e falou sobre sua luta. Conversando com Fátima Bernardes, o ator falou sobre a experiência terrível que viveu ao ser acometido pelo coronavírus pela segunda vez. Na primeira, ainda em 2020, ele teve apenas sintomas leves.

“A recuperação é difícil, é lenta, mas o fato de estar perto das famílias, dos amigos, é um acalento”, conta. “Quando você tá com a doença ainda, você não sabe se vai piorar, se vai melhorar. Tem que lutar contra o vírus e lutar contra a própria cabeça. É traiçoeiro, te deixa sequelas, te deixa marcas”.

Foto: Reprodução / Instagram

Sobre a diferença entre as duas vezes que foi infectado, ele conta: “Eu tive uma leve dor de cabeça, fiquei 17 dias isolado no quarto pra garantir. Fiquei lendo, trabalhando, não tive nada. A segunda vez foi bem mais complicada”.

E a recuperação não acabou ainda: “As pessoas acham que acabou aí. Você pode ter trombose seis, sete vezes depois. A perda de memória acontece com quase todo mundo”. Fora a situação psicológica: “O mundo caiu para mim. Tinha medo constante no hospital. Ou estava sedado, ou estava rezando, ou estava pensando na minha família”.