Thomaz Costa, do ‘Ilha Record’, expõe hater e alerta: ‘Cuidado! Rede social pode matar’

O ator Thomaz Costa é um dos participantes mais comentado do reality show “Ilha Record” (Record TV), apresentado por Sabrina Sato, e que já está totalmente gravado. E, com a fama, os haters aparecem para tumultuar as redes sociais e, até, a vida real das celebridades.

Nesta semana, Thomaz compartilhou com seus seguidores as mensagens de ódio que recebe de pessoas em seu perfil no Instagram. Na terça-feira (24), o ator aproveitou para fazer um alerta sobre as consequências negativas da exposição em redes sociais. Devido ao teor negativo dos comentários, a plataforma excluiu as publicações feitas pelo artista, que comentou:

“O Instagram excluiu o story (com razão). As coisas que um ser humano desse fala não deve circular mesmo! Logo volto para falar com vocês sobre… estou num momento meu. Saibam que o que vocês mandam para alguém, essa pessoa lê… Essa pessoa tem sentimento, essa pessoa tem trauma, essa pessoa tem família! Cuidado com a rede social. Pode tanto ajudar, quanto matar”, desabafou.

Outras celebridades também desabafaram

A cantora Luísa Sonza também desabafou sobre os ataques sofridos nas redes sociais. Para a cantora, tudo começou após o fim do relacionamento com o humorista Whindersson Nunes e pode acontecer agora, que Luisa se separou do cantor Vitão. Segundo Luísa, o término aconteceu por causa das pressões e ataques que vinham das redes sociais. “Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam a vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas. Mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim”, declarou a cantora.

Reprodução – Instagram

Luísa ainda pediu que seu público não atacasse Vitão depois da confirmação do rompimento. “Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento”, disse ela.

Quem também aproveitou o momento desabafo foi Vitão, que usou os seus stories para criticar os ataques que sofre desde que gravou a música “Flores” e assumiu o namoro com Luísa Sonza. “Já me calei demais. Não quero mais engolir vocês. Sinceramente, se você não gosta da minha música, não ouça. Se você não consegue conter seu comentário infeliz, pelo menos ouça a música e tente absorver algo. Essa música que vou lançar hoje é justamente sobre você que quer me ver no fundo do poço”, disse o cantor, de 22 anos.