Globo renova os contratos de Tiago Leifert e André Marques

A Globo renovou os contratos dos apresentadores Tiago Leifert e André Marques, que estão entre os principais nomes do entretenimento da emissora. Agora, eles seguem com seus projetos por mais alguns anos.

Tiago Leifert, por exemplo, renovou com a Globo até 2025 e vai apresentar dois programas: “The Voice Brasil” e “Big Brother Brasil”. E, ao que parece, a produção do BBB 22 já está caminhando e procurando novos famosos que topem o confinamento. Algumas personalidades como Felipe Simas,Tiago Abravanel, Sérgio Loroza, Negra Li, Armando Babaioff, Viviane Araújo, André Luiz Frambach, Cleo, Arthur Aguiar, Paulo Vieira, Zé Felipe, Lexa, Flávia Pavanelli, Carlinhos Maia, Jesus Luz, MC Carol, Latino, Aline Riscado, MC Livinho, Ney Lima, Gracyanne Barbosa, Ellen Rocche, Samantha Schmütz estão na mira de Boninho.

Já André Marques, que também está com vínculo até 2025, segue no comando dos programas: “É de Casa”, “The Voice +”, que será gravado em novembro de 2021 para ser exibido a partir da primeira semana de janeiro do próximo ano, e “No Limite”, que tem estreia prevista para segunda quinzena de maio de 2022.

Quem também deve entrar para os realitys é Marcos Mion, que comandou diversas edições do “A Fazenda” (Record TV). No entanto, o novo contratado da Globo deve estrear em janeiro uma atração no Multishow que será um esquenta para o BBB 22. No programa, Mion irá entrevistar os ex-BBBs do Big dos Bigs e analisar de forma engraçada os momentos marcantes da edição que fez Juliette Freire campeã.