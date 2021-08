Dandara Mariana derrota Viviane Araújo e está na final do ‘Super Dança dos Famosos’

A fase da semifinal da “Super Dança dos Famosos” (Globo) chegou ao fim neste domingo (22) e levou a dupla andara Mariana e Diego Maia para a última disputa da competição, que é apresentada por Tiago Leifert. A próxima fase da competição já conta com Paolla Oliveira e Leandro Azevedo, e Rodrigo Simas e Nathália Ramos.

No programa deste domingo, Dandara Mariana e Diego Maia conquistaram a maior nota, ficando com 119,9. Viviane Araújo se despediu da “Super Dança dos Famosos”. Já Maria Joana que também participaria da semifinal, não competiu pois fraturou a tíbia em um acidente doméstico e teve que se submeter a uma cirurgia de emergência, que a deixou de fora do programa.

Divulgação/Globo

Os participantes foram avaliados por Luísa Sonza, Lilia Cabral e Fábio Porchat no júri artístico. Já no técnico as notas ficaram por conta de Carlinhos de Jesus e Claudia Motta.

Dandara e Diego chegaram com tudo na salsa e arrasaram na música “Quimbara”. “Que coisa linda! Como fazem esse espetáculo. Dandara, como você é deslumbrante, seu companheiro é também. Vocês dois… é um espetáculo. É uma dança, mas vocês contam uma história. Como faz para julgar essa gente boa? Dá orgulho!”, elogia Lilia.

Divulgação/Globo

Já na apresentação de tango, a dupla levou muita elegância ao dançar a canção “De floreo” e emocionou o júri. “Eu tinha certeza de que eu ia me emocionar hoje. Desmonta a gente, desarma. Eu estou muito feliz de ter assistido o que eu assisti. Um tango que vai ficar marcado na história do Super Dança dos Famosos”, disse emocionada Claudia Motta.

Vivi Araújo subiu ao palco com o professor Rodrigo Oliveira e também dançou os dois estilos. Na salsa, a dupla contagiou com muita energia e gingado ao som de “Oh Mayi”. “A Vivi me tirou do Dança em 2019, ela me deu 9.9. Mas, ela me deu essa nota porque não cheguei nem perto do que vocês fizeram. Vocês nasceram para isso. Maravilhosa”, contou Luísa Sonza.

Divulgação/Globo

No tango, Viviane e Rodrigo dominaram na interpretação e chamou a atenção de Fábio Porchat. “A Vivi falou uma coisa muito importante no vídeo dela que o tango é uma interpretação. O lado atriz tem que estar muito forte, muito aflorado. Antes de começar a ver, eu tinha anotado aqui: ‘tango dança + interpretação’. Ela está ligada nesse lugar e foi muito importante isso. Eu vi uma peça de teatro, eu vi uma cena acontecendo”, analisou Fábio.