Zeca Camargo cresce na Band e comandará game show sobre o Brasil

Na Band, o jornalista Zeca Camargo não ficará apenas nos bastidores do canal paulista. O, também, apresentador estará em breve na programação da emissora comandando um game show de perguntas e respostas sobre curiosidades do Brasil.

Com 13 episódios e estreia prevista para o mês de setembro, o projeto apresentado por Zeca Camargo leva assinatura do executivo argentino Diego Guebel, criador do “CQC” e de outros formatos já explorados pela Band. A atração intitulada de “As 1001 Perguntas”, vai ao ar às segundas, quartas, quintas e sextas na faixa das 22h45.

Divulgação

O jornalista e apresentador Zeca Camargo foi contratado pela Band em julho de 2020, quando começou a atuar como diretor executivo de produção. Mas, ao longo de sua jornada no canal, ele voltou a surgir na frente das câmeras e lançou, recentemente, o canal Sabor & Arte, onde comanda o programa “Comer É Viajar”, onde recebe chefs renomados que falam e cozinham pratos criados em diferentes países. “Partimos sempre de um ingrediente ou um tempero, que remete a uma experiência gastronômica minha pelo Brasil e pelo mundo. Uma espécie de ‘madelaine proustiana’, de onde tiramos histórias, receitas e inspirações para quem estiver lá cozinhando comigo”, afirma Zeca Camargo. O “Comer É Viajar” é exibido aos sábados, das 22h às 23h.

LEIA MAIS:

No entanto, Zeca Camargo não consegue agarrar o mundo e seu programa de entrevistas, estilo do “Conversa Com Bial” (Globo), parece que não vai sair do papel.

Antes de chegar na Band, o jornalista e apresentador passou por outras emissoras e veículos de comunicação, como a MTV Brasil, Globo e Folha de S. Paulo. Em paralelo aos projetos no canal paulista, Zeca Camargo tem feito outros trabalhos na PlayFM, onde comanda um programa sobre cultura e em todos os veículos do Grupo Band.