Ratinho e outros famosos saem em defesa de Sérgio Reis, após ameaça ao STF

O apresentador Ratinho aproveitou a audiência de seu programa no SBT para defender o cantor sertanejo Sérgio Reis e afirmou, nesta segunda-feira (23), que o músico está sendo vítima de uma “cruzada do mal” após vários artistas terem cancelado sua participação no próximo álbum do cantor. “Sérgio Reis, quero dizer que você tem o meu apoio contra essa verdadeira cruzada do mal que você está sofrendo. O que eu sei é que hoje o Brasil não suporta opiniões contrárias. O Sergião tá sofrendo uma perseguição sem igual.“, afirmou Carlos Massa, o Ratinho, que é amigo pessoal de Sérgio Reis.

A defesa de Ratinho acontece após Sérgio Reis ser envolvido em uma polêmica, onde o cantor teria convocado uma greve de caminhoneiros e ameaçado ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, do “Domingo Espetacular” (Record TV), o músico se diz “triste” com a repercussão da “frase infeliz”. “Eu errei e quero me redimir com esse povo, pedir desculpas. Se seis horas da manhã vier a polícia em casa, eu me entrego”, desabafou.

Ele, que já foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo, afirmou estar magoado pela falta de apoio dos artistas e amigos. Aos 81 anos, o músico mostrou os medicamentos dos quais faz uso, especialmente para diabetes, e a casa em que mora na Serra da Cantareira, em São Paulo.

Sérgio disse que está disposto a se desculpar com o STF e argumentou que foi mal interpretado. Segundo o ex-deputado, o áudio era apenas uma conversa informal com um amigo que acabou saindo do controle. As declarações sobre o voto impresso não ser um pedido, mas “uma ordem”, e a menção a “invadir e quebrar tudo, tirar todo mundo de lá” são investigadas pela Polícia Federal (PF).

Além do apresentador Ratinho, outros famosos estão ao lado de Sérgio Reis, como a cantora Paula Fernandes, que resolveu manter o compromisso de gravar uma música para o novo álbum de Sérgio Reis. Ela foi a única artista a manter a participação e, para acalmar os fãs e anunciar a decisão, enviou uma nota oficial.

“Paula Fernandes, quando iniciou sua carreira, convidou Sérgio Reis para participar de seu álbum Canções do Vento Sul e gravaram juntos a música Sem Você. Em abril deste ano, a cantora foi convidada para participar do novo álbum de Sérgio Reis e colocou voz na canção. Paula tem uma enorme gratidão e respeito pela carreira musical de Sérgio Reis. Paula repudia compromissos firmados e cancelados, como já experimentou uma vez. A decisão é absolutamente artística, como sempre foram suas decisões musicais”, disse a nota enviada pela sua assessoria.

A equipe de Paula Fernandes fez a colocação em referência ao episódio da música Juntos (Shallow). A versão em português da faixa Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper, foi criticada nas redes sociais e ganhou até vários memes e zoeiras na internet.

Quem também está ao lado de Sérgio Reis é o ator Thiago Gagliasso, que aplaudiu (virtualmente) a decisão de Paula Fernandes. “Parabéns @PaulaFernandes7 pela sua postura e profissionalismo ao confirmar sua presença no álbum do Sergio Reis. Lamento aos artistas que desistiram. Realmente pra apoiar corrupto e vagabundo tem artistas até demais”, comentou o ator, que completou: “A Cultura popular respira, já elite cada vez mais desmoralizada”.