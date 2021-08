Fora do SBT: novelas mexicanas surgem no Globoplay

O Globoplay, canal de streaming da Globo, está com novidades em seu catálogo de novelas. Além dos folhetins da própria emissora, o canal leva ao público a trama mexicana “Miramar”, que foi um dos grandes sucessos de Talia, no SBT.

Na trama, Marimar é uma moça simples, humilde e sonhadora, que vive em uma choupana na praia com os seus queridos avós. Um dia, a vida da mocinha muda radicalmente quando ela conhece Sérgio, um jovem bonito, rico e que tem uma madrasta bem difícil de engolir, Angélica, que ama infernizar a vida de Marimar. No decorrer do dramalhão mexicano, depois de sofrer o possível e o impossível nas mãos de Angélica, Marimar mostra que o mundo dá voltas e que a vingança é um prato que se come frio.

Outras novelas mexicanas também prometem fazer a alegria dos fãs! O primeiro a chegar à plataforma foi o remake de “Rubi” . E, em breve, será a vez de “A Usurpadora” e “Maria do Bairro”.

Reprodução/SBT

Fora as novelas mexicanas, o Globoplay está com outras novidades no catálogo, como a minissérie brasileira “O Tempo e o Vento”, que foi ao ar em 1985. Dirigida por Paulo e protagonizada por Tarcísio, a produção é baseada em “O Continente”, primeira parte da trilogia “O Tempo e o Vento”, de Érico Veríssimo.

No elenco, além de Tarcísio Meira como Capitão Rodrigo, nomes como Glória Pires, Louise Cardoso, Lima Duarte, José Mayer, Odilon Wagner, Carla Camurati, Tonico Pereira, Daniel Dantas, José de Abreu e Chica Xavier, entre outros. Diretor geral da obra, Paulo José também deu expediente como ator. Ele viveu Alvarino.

Divulgação

Antes de chegar ao Globoplay, a minissérie “O Tempo e o Vento” foi reprisada em 1995, em 16 capítulos, e no Canal Viva, onde foi reexibida na íntegra, em 2012, substituindo “Contos de Verão”. Considerada uma das produções mais ousadas para sua época, com cerca de 100 personagens e quase seis mil figurantes, a minissérie recebeu o Prêmio Coral Negro de Melhor Vídeo no Festival de Cinema e Vídeo de Havana, em 1986.

Outro grande feito de “O Tempo e o Vento” foi a contrução de uma cidade cenográfica de 40 mil m² em Pedra de Guaratiba, projetada por Mário Monteiro, baseado na descrição do livro, com as mesmas ruas largas, as mesmas quadras e o sol marcando a passagem do tempo sobre as casas.