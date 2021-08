Conheça o elenco da fase final da novela bíblica ‘Gênesis’

A novela “Gênesis”, que está há quase 9 meses no ar, entrará em sua fase final a partir do dia 30 de agosto. Nesta etapa, a superprodução bíblica, que deve terminar em setembro, contará a história de José do Egito (Juliano Laham), um dos 13 filhos de Jacó, interpretado por Miguel Coelho na penúltima etapa e, a partir do dia 30 de agosto, será interpretado por Petronio Gontijo.

Com a chegada da nova fase da obra escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, a Record TV divulgou os nomes dos atores escalados para viver os filhos de Jacó. Confira abaixo!

Juliano Laham – José

Laham ficou conhecido por ter participado brevemente do BBB 16, mas conquistou a teledramaturgia atuando em Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, em 2016, e na novela “Orgulho & Paixão”, em 2018. Será o protagonista da fase final de “Gênesis” (Record TV), para a qual precisou emagrecer e raspar todos os pelos do corpo.

Felipe Cunha – Rúben

Outro que também esteve em Malhação. Mas Felipe Cunha fez carreira mesmo na Record TV, emissora onde fez as novelas Jesus, Apocalipse e Vitória. O ator viverá o primogênito de Lia com Jacó. Ele protagonizará um romance com Bila nesse primeiro momento da fase José.

Gustavo Rodrigues – Levi

Rodrigues pode ser visto atualmente no canal Viva, na reprise de Da Cor do Pecado, novela na Globo de 2004. Na Record TV ele esteve em O Rico e Lázaro, Jesus e Milagres de Jesus, todas bíblicas. Será o terceiro filho de Lia com Jacó.

Igor Cotrim – Simeão

O ator se lançou no nostálgico seriado Sandy & Junior, participou de A Fazenda em 2009 e esteve em Floribella, novela da Band de 2005. Ele será Simeão, um dos primeiros filhos de Jacó.

Thiago Rodrigues – Judá

Thiago Rodrigues começou a carreira de ator em Malhação, na Globo. Na emissora, fez diversas novelas até ir para a Record TV, onde emendou a novela Amor sem Igual a “Gênesis” (Record TV), em que será Judá, o quarto filho de Jacó com a primeira esposa Lia.

Giovanna Coimbra – Diná

Giovanna fez a novela Bonsucesso na Globo e agora surge em seu primeiro papel na Record TV. Diná é a única filha do sexo feminino de Jacó, será fruto da relação dele com Lia. A moça é bem influenciável e se envolverá com o príncipe Siquém.

Augusto Garcia – Dã

O ator também esteve em Malhação, migrou para a Record TV, canal em que pode estar em novelas relevantes como Rebelde, Dona Xepa e O Rico e o Lázaro. Filho do casamento de Jacó com Raquel, irmã de Lia, foi gerado, na verdade pela serva Bila.

Pedro Lamin – Aser

Pedro Lamin atuou como preparador de elenco da novela “Verdades Secretas”, em 2015. Já tem expertise em novelas bíblicas, tendo atuado em Jesus, em 2018 e Jezabel, em 2019. Aser será fruto da relação entre Jacó e a serva de Lia, Zilpa.

Bruno Dalto – Gade

Bruno Dalto atuou em O Rico e Lázaro e Apocalipse, ambas tramas bíblicas da Record TV. O personagem também é filho de Zilpa com Jacó, após Lia entregá-la para o marido. Foi o sétimo herdeiro a nascer.

Maurício Pitanga – Zebulon

Noivo da atriz Bárbara França, que interpretou Rebeca no início da fase Jacó, o ator Maurício Pitanga esteve na trama Lia, também da Record TV, e em Apocalipse. Ele é o sexto filho de Jacó, fruto do casamento com a primeira esposa, Lia.

Ricardo Vianna – Naftali

O ator começou na TV em Totalmente Demais e depois esteve em Verão 90, ambas da Globo. Na emissora de “Gênesis” (Record TV), foi um dos participantes do Dancing Brasil de 2019. Seu personagem é filho de Jacó com Bila, a serva de Raquel.

Patrick Sampaio – Issacar

Sampaio se divide entre a carreira de ator com a de produtor e roteirista. Já fez alguns filmes e na TV seu papel mais expressivo foi em Espelho da Vida, na Globo. Issacar é um dos filhos de Jacó com a esposa Lia.

Marcus Bessa – Benjamin

No cinema, Marcus estrela o filme “Ela Disse, Ele Disse” ao lado de Maisa Silva. Na televisão, atuou em Carinha de Anjo, do SBT, e em Lia, na Record TV. Em “Gênesis”ele interpreta o último filho de Jacó, fruto do casamento com Raquel, que morre após seu parto.