SBT cancela dois programas apresentados por Silvio Santos

Após quase dois anos reprisando o “Jogo das Fichas” e o “Pra Ganhar é Só Rodar”, às quartas-feiras, na faixa das 22h45, a direção do SBT decidiu retirar os programas do ar a partir desta semana. Com isso, o “Programa do Ratinho” ganha mais tempo e começará 30 minutos mais cedo, substituindo as duas atrações.

Os games comandados por Silvio Santos não tem novas edições feitas há 16 meses e os trabalhos não devem ser retomados tão cedo, mesmo com o retorno do apresentador aos estúdios do SBT. Com isso, a Jequiti perderá exposição na programação e ficará temporariamente restrita ao Roda a Roda, transmitido de domingo a sexta-feira.

Reprodução/SBT

Além do “Programa do Ratinho”, a reprise da novela infantil “Chiquititas” ganhará capítulos maiores para compensar. Depois dele, por volta de 0h30, a programação continuará como atualmente, com a exibição do “The Noite” e da série “Exterminadores do Além”, ambos com Danilo Gentili.

Antes vice-líderes de audiência, o “Pra Ganhar é Só Rodar” e o “Jogo das Fichas” perderam boa parte de seu público com a interrupção das gravações provocada por causa da pandemia. Os formatos resistiram bem por vários meses e chegaram a vencer o “A Noite é Nossa”, da Record, durante várias semanas consecutivas. Eles, no entanto, não conseguiram fazer frente ao “Power Couple Brasil”, muito menos ao “Ilha Record”, e se consolidaram na terceira colocação desde maio.

A retomada das atrações também não é uma prioridade para o SBT neste momento. Mesmo com a volta temporária de Silvio Santos aos estúdios, ele preferiu priorizar gravações do “Roda a Roda Jequiti” e de seu tradicional programa dominical, deixando os formatos de quarta-feira em segundo plano. A suspensão da exibição das reprises, por sinal, foi previamente autorizada pelo empresário. Veja abaixo como fica a nova programação às quartas-feiras:

4h – Primeiro Impacto

09h30 – Vem Pra Cá

11h00 – Bom Dia & Cia

15h20 – Fofocalizando

16h30 – Casos de Família

17h30 – Coração Indomável

18h45 – Amores Verdadeiros

19h45 – SBT Brasil

20h45 – Roda a Roda Jequiti

21h15 – Chiquititas

22h45 – Programa do Ratinho

00h15 – The Noite

1h – Exterminadores do Além – A Série

1h30 – Operação Mesquita

2h15 – Conexão Repórter – Reprise

3h15 – SBT Brasil – Reprise