Solteira, Luísa Sonza vai à Globo e investe em vestido de R$ 3 mil

Recém-separada de Vitão, a cantora Luísa Sonza foi ao programa “Super Dança dos Famosos” (Globo) deste domingo (22). No palco da atração, apresentada pelo carismático Tiago Leifert, Luísa cantou, dançou e apostou em um look sexy, mostrando que está dando a volta por cima e superando o término do namoro com o músico.

Para a atração dominical, Luísa investiu em um vestido de grife francesa, de mais de R$ 3 mil, justíssimo e curto, de lycra, mais luvas, e ainda deu spoiler: “Hoje tem ‘Super Dança’. Vou performar para vocês.” Ela começou com o hit “VIP”.

O fim do namoro de Luísa Sonza e Vitão foi anunciado na sexta-feira (20), pelas redes sociais. Eles começaram a namorar em setembro do ano passado e foram alvo de críticas, após o fim do casamento de Luísa com Whindersson Nunes. Os boatos sobre a separação já circulavam nas redes sociais e formam confirmados pela assessoria da cantora.

Segundo Luísa, o término aconteceu por causa das pressões e ataques que vinham das redes sociais. “Preciso que vocês entendam o quanto vocês afetam a vida pessoal das pessoas e o quanto vocês podem destruir a saúde mental e a vida delas. Mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim”, declarou a cantora.

Ao falar sobre o término do namoro, Luísa ainda pediu que seu público não atacasse Vitão. “Victor é um cantor incrível e merece todo o sucesso do mundo. A todos que gostam de mim, peço que nos respeitem e respeitem esse momento”, disse a cantora.

Em uma rede social, um fã escreveu: “Sucesso pro @vitao e total gratidão pelo que ele fez pela Luísa. Poucas pessoas aguentariam o que ele aguentou por ela. Cada um segue o seu caminho agora, sem piadinhas e com muito respeito”.

Na quinta-feira (19), Vitão já havia publicado um desabafo sobre as críticas e ataques que sofre desde que gravou a música “Flores” e assumiu o namoro com a cantora Luísa Sonza. “Já me calei demais. Não quero mais engolir vocês. Sinceramente, se você não gosta da minha música, não ouça. Se você não consegue conter seu comentário infeliz, pelo menos ouça a música e tente absorver algo. Essa música que vou lançar hoje é justamente sobre você que quer me ver no fundo do poço”, disse o cantor, de 22 anos.