Ana Maria Braga xinga baloeiros ao vivo no ‘Mais Você’: ‘é muito idiota’

Ana Maria Braga começou o “Mais Você” desta segunda-feira (23) revoltada com o incêndio que começou após queda de balão no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Ao abrir o programa ao vivo, Ana chamou as pessoas que soltam balões de idiotas. “Uma pessoa dessa é muito idiota. Não tem outra forma de chamar uma pessoa que faz isso”.

“Como se não bastassem as queimadas por causa do tempo seco, principalmente no centro do Brasil. A gente ainda se pergunta por que as pessoas ainda soltam balão? Ainda em uma época em que, realmente, está seco. O que passa na cabeça de uma pessoa ficcionada por balões e faz isso aí”, disse Ana Maria Braga, que estava visualmente abalada.

LEiA MAIS:

A apresentadora do “Mais Você” (Globo) também criticou as políticas ambientais do Brasil, já que os quatro suspeitos de soltar balões foram soltos depois do pagamento da fiança de R$ 3 mil. “Quanto custa isso aí para a natureza. Qual é o custo de tudo isso? Eu fiquei besta, porque cada um deles pagou R$ 3 mil e foram liberados. Não tinha uma lei ou, então, deveria ter uma lei de ser inafiançável, pois, por mais que as autoridades façam apelo, as pessoas ainda continuam soltando balões. Vai entender o que se passa na cabeça de um idiota desse, por que é o único nome, é o mínimo, que eu posso chamar uma pessoa que faz isso”.

A revolta e o insulto aconteceu depois que Ana Maria falou sobre a fé do brasileiro e aproveitou para apresentar o seu altar, que ganhou um presente, uma imagem da Nossa Senhora de La Salette.