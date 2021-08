[VÍDEO] Primeira chamada de ‘A Fazenda 13’ é divulgada e intriga os fãs de reality show

Sob o comando de Adriane Galisteu, a 13ª edição do reality show “A Fazenda” (Record TV) deve começar em breve e para deixar os fãs ainda mais curiosos, a emissora soltou a primeira chamada da atração, prevista para ir ao ar a partir do dia 14 de setembro.

O vídeo mostra uma pessoa, possivelmente a nova apresentadora da edição, Adriane Galisteu, montando um chapeu passo a passo. “Está aberta a temporada de caça”, revela o narrador. “Para sobreviver, é preciso afiar todas as ferramentas. Montar grandes estratégias. Cortar velhos hábitos. Unir forças. Encarar a pressão de frente. Costurar fortes alianças”, diz, em referência às táticas de jogo dos participantes.

Cadê a peãozada de plantão? Em setembro será dada a largada para a nova temporada de barracos, memes e MUITAS estratégias do jeitinho que a gente gosta 🔥 Preparado para #AFazenda 13 na @recordtvoficial? 🤠 pic.twitter.com/wEVj0VftO1 — A Fazenda (@afazendarecord) August 21, 2021

Para completar, “A nova temporada vai ficar na sua cabeça. Em setembro, o bicho vai pegar. Estreia A Fazenda 13”, diz o teaser, que abre a contagem regressiva para a nova edição do programa, que tem direção de Rodrigo Carelli e deve trazer mais surpresas, além da nova apresentadora, como o aumento no número de participantes confinados, que passa para 22, sendo 20 convidados e 2 escolhidos pelo público por meio de uma dinâmica inédita.

A primeira lista de supostos participantes já foi divulgada e conta com Nego do Borel, Aline Mineiro, Marina Ferrari, Solange Gomes, Tiago Silva, Mussunzinho, Victor Pecoraro, Arcrebiano Araújo, Dayane Mello, Mileide Mihaile, Liziane Tierrez, Tati Quebra Barraco, Medrado, Valentina Francavilla, Gabi Martins, Dynho Alves, Mc Gui, Gui Araújo, Rico Melquiades e Gui Napolitano.

Chegou a hora de eleger o Maior Meme de Todos os Tempos da Fazenda! A partir desta quarta (18), duelos diários vão esquentar os ânimos dos fãs de #AFazenda! Participe da votação no Instagram: @afazendarecord 🤠 pic.twitter.com/tV7MrWsARN — A Fazenda (@afazendarecord) August 18, 2021

E, para promover ainda mais a nova temporada do reality show “A Fazenda”, o diretor Rodrigo Carelli está indo aos programas da Record TV e, recentemente, foi entrevistado por Celso Zucatelli, no Link Podcast, onde falou sobre as expectativas e o elenco da 13ª edição. “Acho que esse é o melhor elenco que a gente já montou. Estamos em uma época em que os reality shows estão bombando mais do que nunca. As pessoas estão vendo vantagem ou tendo desejo de participar de um reality show mais do que nunca. Então, temos uns nomes que, realmente, a gente achava que nunca ia conseguir, e conseguimos”, disse Rodrigo.

Ainda durante o bate-papo, ele contou o que ele leva em conta quando vai selecionar os participantes. “[Tem que ter] Coragem, disponibilidade e querer ganhar o prêmio, querer competir para ganhar o prêmio”, descreveu.

O diretor também afirmou que jamais participaria de um programa do gênero na frente das câmeras. “Muita gente me pergunta: ‘Você participaria de um reality show?’. Eu falo: ‘De jeito nenhum!’. Sei exatamente o que significa e, por isso, é tão difícil e merece um prêmio grande de R$ 1,5 milhão, para quem chega na final”, afirmou.

Todo dia, após a edição do reality, Fabiana Oliveira conduzirá uma conversa com convidados e participantes eliminados sobre o programa recém-exibido. A Record News abrigará edições diárias sobre “A Fazenda 13”, que invadirá outros produtos da grade, como o “Hoje em Dia” e o “Hora do Faro”, ambos na Record TV.