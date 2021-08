Silvio Santos deve voltar a gravar nesta semana no SBT

Após contrair a covid-19, Silvio Santos deve voltar nesta semana a gravar seu programa no SBT. As gravações do “Programa Silvio Santos” continuam respeitando os protocolos de segurança contra o coronavírus e manterá algumas restrições ainda maiores para o retorno de Silvio Santos.

Desde o início da pandemia, Silvio Santos estava afastado e em isolamento social, ficando longe do estúdio por mais de um ano e seis meses. Porém, depois que tomou as duas doses da vacina, decidiu que iria voltar ao trabalho na emissora. Agora, Silvio Santos pretende gravar seu programa ainda nesta semana.

Divulgação/SBT

Recentemente, Patrícia Abravanel, filha dele, falou sobre como foi complicado a ida do pai para o hospital quando descobriu a doença.“Reagimos com muito medo, porque a gente nunca sabe como a covid-19 vai agir, como vai acontecer com quem pega. A gente ficou bem impressionado. Mas ele não ficou internado, quarta-feira foi o grande susto”, afirmou a apresentadora, um tempo depois do pai já estar recuperado em casa.

O apresentador foi diagnosticado com covid-19 no início do mês de agosto, durante uma consulta no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com 90 anos de idade, o apresentador teve alta no mesmo dia e foi para casa, onde precisou manter o isolamento em local não revelado.

Reprodução/Instagram

Naquele momento, a própria Patrícia Abravanel divulgou o estado de saúde de Silvio Santos. Pelo Instagram, a filha do dono do SBT confirmou que o pai testou positivo para a doença. “Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama…brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para covid-19 e por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo. Logo, logo mandaremos mais boas notícias”, escreveu.