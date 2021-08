‘Gênesis’ não chega ao fim e fãs querem saber quando a novela vai acabar

Com a paralisação das gravações durante um longo tempo, por causa da pandemia, a Record TV teve que improvisar e acabou adiando, reprisando e, até prolongando alguns programas, como aconteceu com a novela “Gênesis”, que está há quase 9 meses no ar. Mas, após tanto tempo e fases, muitos fãs querem saber quando a novela acabará e a emissora paulista apresentará um novo folhetim. A boa notícia, é que a novela está chegando ao fim.

A superprodução bíblica deve terminar em setembro, com isso, José do Egito será a última fase da obra escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro. Durante todos os meses em que foi transmitida, a novela bíblica foi um dos maiores acertos da Record TV, ficando muitas vezes com o segundo lugar no ibope. Atualmente a novela exibe a penúltima fase: Jacó. A partir da próxima semana, o público conhece melhor o protagonista da última parte, José, vivido por Juliano Laham.

Divulgação/Record TV

Mas, a Record TV não deve estrear uma novela inédita após o encerramento de “Gênesis”, já que as gravações do novo folhetim escolhido ainda não começaram. Após “Gênesis”, a Record TV planeja reprisar “Os Dez Mandamentos” (2015-2016), na faixa das 21h.

E, para quem está curioso para saber qual será a próxima novela inédita da Record TV, a escolha foi “Reis”, que ainda não tem data de estreia definida. A nova trama baseia-se em vários livros do Antigo Testamento e, assim como a atual novela “Gênesis”, vai se dividir em algumas fases.

LEIA MAIS:

O enredo da novela, escrita por Raphaella Castro, a mesma responsável pelo texto da 7ª fase de “Gênesis”, retrata a transição no governo de Israel, que anteriormente era comandado por juízes e passa a ser regido pela monarquia. Será abordado os dois últimos juízes, Eli e Samuel e, em seguida, os primeiros reis, Saul e Davi. Na sequência, está prevista a história de Salomão e, a partir deste ponto, o reino será dividido em Israel (capital Samaria) e Judá (capital Jerusalém). As gravações devem começar em novembro.