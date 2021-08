Bárbara Paz, campeã da primeira ‘Casa dos Artistas’ quase ficou fora do reality show

A atriz Bárbara Paz foi a primeira queridinha dos fãs de reality show. Muito antes de surgir a ex-BBB Juliette Freire e as redes sociais, Bárbara entrou para a primeira edição da “Casa dos Artistas”, reality show apresentado por Silvio Santos no SBT, e levou o prêmio do programa. Mas, o que muitas pessoas não sabiam é que a campeã da “Casa dos Artistas” quase ficou de fora da atração.

O segredo foi relatado pelo diretor de TV Rodrigo Carelli, que hoje está dirigindo o reality “A Fazenda” (Record TV), durante uma entrevista ao jornalista Celso Zucatelli, no canal Link Podcast. Segundo o profissional, a produção chegou ao nome da atriz ao vê-la na MTV Brasil.

Reprodução/SBT

Antes do convite ser feito para Bárbara Paz, a produção da “Casa dos Artistas” teria chamado Suzana Alves para o casting, mas ela, que fazia sucesso com a personagem Tiazinha, no Programa H (Band) acabou desistindo. “A Tiazinha, Suzana Alves, ela deu pra trás, não assinou o contrato na última hora. Três dias antes da estreia. Disse ‘não tenho coragem, não sei o que é’”, revelou Rodrigo Carelli, que era diretor da atração.

Com a recusa, a produção foi atrás de outro nome e se deparou com Bárbara Paz. “Tinha uma menina, uma atriz de teatro alternativo, que fazia fazia promos na MTV, que era muito amiga do pessoal da MTV”, destacou Carelli, que também contou com a a ajuda de uma assistente para que Bárbara Paz fosse escolhida. “Foi no desespero. Dois dias antes. Arrumei uma foto bonita dela e mostrei pro Silvio, ele topou”.

Após o programa, onde ela teve um romance com o cantor Supla, Bárbara ganhou um grande destaque na TV, mas seguiu contratada pelo SBT, onde fez algumas novelas e, em seguida, seguiu para a Globo.

Além disso, Carelli revelou outras curiosidades do programa “Casa dos Artistas”, como o desejo de Silvio Santos em contar com Mari Alexandre no reality. Ele também destacou a grande audiência da atração. “Foi a primeira vez que um programa deu mais de 50 pontos fora da Globo”, disse o atual diretor do reality “A Fazenda” (Record TV).