Globoplay estreia série produzida pelo rapper 50Cent

O Globoplay, canal de streaming do Grupo Globo, está com novidades em seu catálogo de séries. A produção “For Life – Lutando por Justiça”, produzida por 50Cent, estreia, trazendo uma história da vida real, com direito a reviravoltas mirabolantes.

A primeira temporada da série “For Life – Lutando por Justiça” acompanha a vida de Aaron Wallace (Nicholas Pinnock), preso e condenado injustamente por tráfico de drogas. Formado em Direito e com licença para advogar por seus colegas detentos, ele luta contra o sistema penal, buscando justiça para seus companheiros e tentando reverter sua condenação por prisão perpétua.

Aaron mantém boa relação com Safiya Masri (Indira Varma), diretora da prisão onde cumpre pena, que sempre tenta ajudá-lo como pode. No entanto, o clima entre os dois começa a ficar tenso quando Safiya precisa defender os direitos de sua família, uma vez que sua esposa, Anya Harisson (Mary Stuart Masterson), almeja ocupar um cargo político em Nova York, e a relação com o caso de Aaron pode prejudicá-la.

No enredo, o detento vive, ainda, momentos conturbados no relacionamento com sua mulher, Marie Wallace (Joy Bryant), com quem tem uma filha, Jasmine Wallace (Tyra Harris). Marie, apesar de visitá-lo na cadeia e defender sua soltura, resolve seguir a vida e passa a viver um romance com Darius, um dos melhores amigos de Aaron.

O drama “For Life – Lutando por Justiça” é inspirado na vida de Isaac Wright Jr., advogado de New Jersey (EUA) e conta com 13 episódios.

