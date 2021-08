Mel Lisboa se prepara viver vilã em ‘Cara e Coragem’

Entrando na onda das novelas inéditas, a Globo já sabe quando vai lançar “Cara e Coragem”, novela escrita por Claudia Souto e entrará para faixa das 19h. Segundo a emissora carioca, o mês escolhido para a estreia da trama foi maio de 2022, substituindo “Quanto Mais Vida Melhor”, que é cotada para estar no lugar da reprise de “Pega Pega”, que deve chegar ao fim ainda em 2021.

Neste momento, a produção da novela está escalando o elenco, que contará com a atriz Mel Lisboa,que interpretará uma vilã. De volta à TV, a atriz, que ganhou notoriedade quando fez a série “Presença de Anita” (Globo), está ansiosa para o início das gravações, em janeiro. “Eu sei que, quando começarem [as gravações], as coisas vão estar melhores para todo mundo”, diz ela sobre a pandemia.

Com a direção de Natália Grimberg, a novela “Cara e Coragem” terá no elenco de peso, com Marcelo Serrado, Guilherme Weber, Cláudia di Moura, Paolla Oliveira, Ricardo Pereira, Marcos Veras, Rodrigo Fagundes, Ícaro Silva, Ricardo Pereira, Bruno Fagundes e Taís Araújo.

LEIA MAIS:

“Cara e Coragem” será a segunda novela escrita por Cláudia Souto. A primeira foi “Pega Pega”, de 2017, que está sendo reprisada atualmente e, também, traz Marcelo Serrado no elenco principal. Porém, neste novo folhetim, Marcelo Serrado será um dublê que envelheceu e começou a ter dificuldades na profissão.

Além da novela, Mel Lisboa tem um programa de entrevistas no Youtube, intitulado Arte Talk Show, que estreia no dia 31 de agosto, às 21h, no canal da produtora Polo Cultural. Neste projeto, ela recebe artistas e pessoas que trabalham com cultura para um debate sobre a arte no Brasil. “O ser humano só existe porque há a arte. É uma condição da existência humana”. Infelizmente há um plano de sucateamento de tudo isso”, lamenta.