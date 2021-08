[BASTIDORES] Episódio de ‘MasterChef Brasil’ pode demorar até 9 horas de gravação

Apresentado por Ana Paula Padrão, o “MasterChef Brasil” (Band) é um dos grandes sucessos da TV brasileira e já divulgou inúmeros cozinheiros amadores e profissionais. Mas, além das provas e dos pratos que vão ao ar toda terça-feira, às 22h30, o programa de gastronomia reúne inúmeros profissionais que trabalham diariamente para que o reality show gastronômico vá ao ar.

Meses antes do programa ir ao ar, a produção do “MasterChef Brasil” se reúne para que tudo ocorra dentro do cronograma e o lançamento não seja adiado e, é claro, que cada episódio tenha qualidade. Mas quanto tempo isso tudo demora?

Para produzir uma temporada completa é preciso muito planejamento, começando pela etapa de pré-produção, em que o projeto é desenhado e os participantes são selecionados. Em seguida, começam as filmagens em estúdio e fora, já que algumas provas são externas, que duram em torno de três meses.

LEIA MAIS:

Já a gravação de um episódio leva, em média, de 8 a 9 horas para ser concluída. Tudo depende do tempo de cada prova, do tempo dado para cozinhar os pratos e é claro dos erros de gravação, quando é preciso voltar e fazer tudo de novo. Outro ponto que pode fazer uma diária em estúdio ficar bem longa são as provas complexas, que aumentam o tempo consideravelmente.

Há, mas com tanto trabalho, é preciso descansar e, também, almoçar. Mesmo dentro de um reality show que envolve comida, como o “MasterChef Brasil”, é preciso fazer uma pausa para o almoço, além de um momento específico para filmar e fotografar os pratos e, também, recolher os depoimentos dos participantes. Ou seja, para colocar no ar duas horas de programa inédito tem que ralar muito.