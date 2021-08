Alexandre Nero se declara para Selton Mello: ‘Eu te amo’

No programa “Conversa com Bial” (Globo) que foi exibido na madrugada deste sábado (21), os atores Alexandre Nero e Selton Mello, que estão no elenco da novela “Nos Tempos do Imperador”, foram entrevistados pelo jornalista Pedro Bial para falar sobre as novela, a primeira inédita desde o começo da pandemia no Brasil.

De repente, Alexandre Nero surpreendeu o colega com uma declaração. “Selton, eu te amo, eu preciso declarar isso abertamente, meu ídolo. Eu não falei isso porque eu precisava falar. O Selton é um ídolo. A primeira vez que eu fui contracenar com ele, eu falei ‘Selton, eu preciso parar agora, eu te amo e não quero mais falar com você’”, contou Alexandre.

“Apesar deu ser mais velho que o Selton, eu aprendi com ele. Eu assisto o Selton desde criança. Então o Selton tem 150 anos. Ninguém sabe disso, mas ele tem. É uma honra estar com o Selton. Eu já falei pra ele, ‘eu vou parar de falar isso porque senão eu não consigo falar de tanta admiração’. Eu aprendo diariamente”, destacou o ator.

Reprodução/Globo

“Eu vou deixar vocês namorando aí e vou me despedir do público. Deixa os dois, né? Vamos deixar a privacidade desse namoro florescer. Beijo gente, até a próxima”, brincou o apresentador, encerrando a entrevista.

LEIA MAIS:

A admiração e empolgação pela volta de Selton Mello às novelas não é apenas de Alexandre Nero, já que demorou 22 anos para que o ator fosse visto em um folhetim inédito. “Fazer novela é algo insano. São 25 cenas gravadas por dia, não dá tempo de pensar, você vai e faz. Mas ao mesmo tempo, isso é muito bom, me faz lembrar como quando comecei, na novela ‘Corpo a Corpo’, em 1984. Eu adorava ver tudo, era o meu mundo da imaginação. Me sinto voltando para a escola e isso me deixa muito mexido”, explicou Selton Mello durante a coletiva de imprensa da novela “Nos Tempos do Imperador” (Globo).

Selton Melo interpreta Dom Pedro II (Foto: Divulgação/TV Globo)

Para interpretar o personagem, Selton precisou estudar muito, mergulhando em biografias e conversando com historiadores. “Eu não me lembrava, da época da escola, de tantos detalhes da história do Dom Pedro II. Quando li alguns capítulos da trama fiquei muito intrigado. É um personagem que eu lia e ficava muito encafifado sobre o que ele estaria pensando ao dizer ou viver certas coisas”, relatou o artista.

Outro ponto interessante para Selton Mello era poder criar sua própria retratação do imperador, já que não há nenhuma referência cinematográfica. “Gostei disso, dele não ter o peso de um outro ator perfeito como referência. Um personagem tão importante na história do Brasil e que não foi tão contado ainda”, contou Selton.