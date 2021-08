‘Vídeo Show’ pode voltar para a programação da Globo

O ano está sendo conturbado para a direção da TV Globo, que está buscando a melhor programação para se manter no topo do ibope. Com novos programas, como o “The Masked Singer Brasil” e novas contratações, como a chegada de Marcos Mion para o casting, a emissora está planejando o retorno do “Vídeo Show”, que fez sucesso durante muitos anos nas tardes da emissora. Inclusive, existe a possibilidade de a atração também entrar na grade do Multishow..

Criado em 1983, o programa passou por diversas reformulações e teve nomes como Miguel Falabella, Marcelo Tas e Cissa Guimarães na apresentação. A saída de Otaviano Costa, em junho de 2018, no entanto, levou a uma acentuada queda da audiência.

TV Globo/Estevam Avellar

Uma das fases mais divertidas teve o toque justamente do marido de Flávia Alessandra e Monica Iozzi. A ex-repórter do CQC, que se destacou na Globo ao interpretar a personagem Scarlett em Alto Astral, disse que queria retomar a carreira de atriz e saiu da bancada em 2016, deixando sua irreverência marcada ao longo dos 11 meses e que esteve nela.

Monica Iozzi na bancada do Vídeo Show (Reprodução/Globo)

Dois anos depois, em 2018, ao participar do programa Espelho, de Lázaro Ramos, exibido no Canal Brasil, Iozzi contou que se sentia sem repertório. “Era um conteúdo muito restrito, os bastidores da Globo. Se for para trabalhar como apresentadora, preciso jogar luz em assuntos que me interessem, que me movem. Posso falar sobre o batom da Paolla Oliveira na novela, mas não só isso. Comecei a me sentir sem repertório, e eles me entenderam”, afirmou.

Apesar disso, ela adorava dividir a bancada com Otaviano. “A gente tinha liberdade total. Tinha roteiro, mas a gente podia dizer o que quisesse, era maravilhoso”, recordou a atriz.

Reprodução/Instagram

O Vídeo Show acabou sendo o programa da Globo que mais acumulou derrotas para a Record em 2018. Na tentativa de melhor o desempenho do programa, passaram por ele as ex-BBBs Ana Clara, Vivian Amorim e Fernanda Keulla, o influenciador digital Matheus Mazzafera e o humorista Maurício Meirelles, mas a audiência não mostrou sinal de recuperação.

Por último, a direção deixou no comando os artistas Sophia Abrahão e Joaquim Lopes. A última exibição do Vídeo Show aconteceu no dia 11 de agosto de 2019.