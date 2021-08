SporTV transmite a Cerimônia de Abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

Nesta terça-feira (24), a equipe do SporTV retorna para Tóquio e começa a transmitir os Jogos Paralímpicos 2020. Para dar o pontapé inicial, o canal a cabo transmitirá, ao vivo, a partir de 8h, a Cerimônia de Abertura, com Petrúcio Ferreira, do atletismo, e Evelyn Oliveira, da bocha, dividindo a missão de carregar a bandeira do Brasil.

“Narrar cerimônias é uma responsabilidade e uma alegria. Será um momento em que o mundo falará com o Japão e o Japão, com o mundo. Quero passar toda a emoção desse evento tão especial”, disse Sergio Arenillas, que comanda a transmissão da Cerimônia de Abertura no SporTV2, ao lado dos comentaristas Clodoaldo Silva, o “Tubarão Paralímpico”, dono de 14 medalhas paralímpicas; e Verônica Hipólito, que subiu duas vezes no pódio do atletismo na última edição dos Jogos Paralímpicos.

Com tudo pronto, o canal da Globosat terá mais de 100 horas de transmissões e o SporTV2 acompanhará todos os passos da delegação brasileira, que chega disposta a ultrapassar o recorde de 72 medalhas conquistados no Rio-2016. Às 20h15 estreia o ‘Conexão Tóquio’, apresentado por Fernando Fernandes e Flávio Canto, que vai trazer, diariamente, análises e notícias do evento. “Estou muito feliz por reeditar essa dupla com o Fernando Fernandes. Estivemos juntos nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012 e agora, na cobertura dos Jogos de Tóquio. No programa, vamos contar grandes histórias e aproximar o público dos ídolos do esporte paralímpico brasileiro”, diz o apresentador Flávio Canto.

O programa abre diariamente a jornada de transmissões esportivas no SporTV2, com a participação de comentaristas e entrevistas ao vivo com os medalhistas brasileiros. Já o quadro de medalhas, as melhores imagens do dia e os principais assuntos que repercutiram nas redes sociais serão apresentados pela repórter Renata de Medeiros.

A Globo também terá cobertura especial das competições. A emissora exibe um compacto às 11h30, com narração de Everaldo Marques e participação especial de Fernando Fernandes, tetracampeão mundial de paracanoagem, e Ádria dos Santos, brasileira com maior número de medalhas paralímpicas, com quatro ouros, oito pratas e um bronze no atletismo.

Além do compacto da cerimônia de abertura, a TV Globo terá cobertura completa dos Jogos Paralímpicos nos programas e telejornais, e transmite ao vivo as fases semifinal e final do torneio de futebol de 5, caso a equipe brasileira, que busca o pentacampeonato, esteja na disputa por medalhas.