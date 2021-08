Sergio Marone passa por cirurgia no nariz para melhorar a respiração

Sergio Marone usou as redes sociais nesta terça-feira, 24, para compartilhar com os seguidores uma foto na qual aparece deitado em uma cama de hospital. No entanto, o ator tranquilizou os fãs e explicou que teve de operar o nariz. “Passei por um procedimento cirúrgico pra corrigir um desvio de septo e remover uma carne esponjosa do meu nariz, que vai continuar ‘torrrtin’, nada de procedimento estético aqui”, esclareceu.



Sergio Marone afirma que há muito tempo estava com dificuldade para respirar e que, agora, conseguiu uma oportunidade para fazer o procedimento “Apenas uma desobstrução do que estava me dificultando respirar pelo nariz. Aproveito pra agradecer todas as mensagens de carinho vindas de vocês, e ao Dr. @saloma3012 e toda sua equipe, obrigado por tudo! Eu acabo de receber alta e vou pra casa ficar uns dias de molho. Vamo que vamo minha geeente, bom resto de semana pra nós!”, concluiu.

A publicação no Instagram foi comentada por diversos fãs e amigos, como Isabela Garcia, Mateus Solano e o escritor de novelas Tiago Santiago.