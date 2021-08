Sobremesa americana atrapalha e Juliana deixa o ‘MasterChef Brasil’

Foram sete episódios cozinhando e quatro provas de eliminação, além de dois destaques positivos na 8ª temporada do “MasterChef Brasil” (Band), mas a veterana Juliana deixou o programa após não conseguir cozinhar um bom prato com feijão, na primeira prova desta terça-feira (24), e se atrapalhar com os preparativos da Baked Alaska, uma sobremesa em formato de um iglú,criada em 1876 pelos americanos, que homenageia a conquista do Alasca como território dos Estados Unidos.

Mesmo com poucos processos, a sobremesa assustou os cozinheiros do “MasterChef Brasil” (Band), que faltando três minutos para acabar a prova estavam correndo com os doces. Ao terminar a prova, a competidora Juliana ajoelhou e começou a chorar, com medo de não conseguir entregar e ser eliminada do programa de gastronomia. “Meu sorvete não ficou consistente, mas o sabor estava incrível. Não soube usar a máquina e tive problema com os equipamentos”, avaliou.

No entanto, o Baked Alaska nada mais é do que um bolo recheado com sorvete e coberto por merengue. Depois de montado, o doce é levado ao congelador por 2 ou 3 horas e, por fim, vai ao forno por alguns minutos para flambar, o que também pode ser feito com um maçarico.

Veterana no “MasterChef”, Juliana participou da edição 2020 e resolveu voltar para provar que poderia levar o troféu, porém, não conseguiu conviver com a pressão da cozinha e foi eliminada durante uma prova de confeitaria, área em que mais gosta e se dedica. “Eu estava confortável, achei realmente que poderia ser escolhida, mas não aconteceu. Fiquei frustrada e me senti traída”, lamentou a cozinheira mineira.

Como foi o programa desta terça-feira

Caju e Castanha recepcionaram os participantes do “MasterChef Brasil” (Band) nesta terça-feira (24). Logo que entraram na cozinha, os cozinheiros foram recebidos ao som de repente e sobrou improviso até para Ana Paula Padrão, que ganhou um pandeiro da dupla.

Na primeira prova da noite, os 16 cozinheiros tiveram que trabalhar com 8 tipos de feijão em duelos. Cada um teve que, na sorte, escolher um grão e enfrentar o colega que tivesse recebido o mesmo. Confrontos formados, a prova durou 1 hora.

A grande surpresa da noite foram os doces feitos com o ingrediente salgado. Eduardo foi o melhor ao apresentar um creme de feijão com chocolate branco, pimenta e bacon. A criação surpreendeu os jurados, que gostaram também do brownie feito por Heitor e da panqueca criada por Pedro, que disputava com Isabella, e ficou na cozinha para a prova de eliminação.

Após a degustação dos pratos, Eduardo, Isabella, Raquel, Kelyn, Heitor, Renato, Daphne e Márcio garantiram vaga no mezanino. Eduardo, por ter sido o melhor, ganhou o direito de dar, para quatro participantes, a chance de participarem de uma miniprova. Os escolhidos foram Ana Paula, Helena, André e Pedro.

Em apenas 30 minutos, o quarteto precisou produzir petiscos com mortadela. Helena saiu vencedora com um croquete espanhol.