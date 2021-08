Giovanna Antonelli volta às novelas em ‘Quanto Mais Vida, Melhor’

Após três anos longe da TV, a atriz Giovanna Antonelli voltou a filmar nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. Ela estará no elenco da novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, que deve estrear em 22 de novembro, substituir a reprise especial de “Pega Pega”, na faixa das 19h.

Na novela inédita, escrita por , Mauro Wilson,Giovanna interpreta Paula, uma das quatro protagonistas que se envolvem em um acidente de avião e morrem. Entretanto, todos são resgatados pela Morte (Carol Marra) e vão para o céu, recebendo a chance de voltar à vida para corrigir alguns erros do passado.

Dada como morta, Paula volta à empresa e deixa os parceiros chocados. “Tenho duas notícias para vocês. Uma boa e uma ruim. A boa é que eu não morri. E a ruim é que eu não morri”, anuncia a poderosa.

Em uma chamada divulgada pela Globo, o público teve um gostinho de como será a personagem: divertida e carrasca, que tem como assistente o tipo vivido por Bruno Cabrerizo.

A personagem Paula marca o retorno de Giovanna Antonelli às novelas da Globo, onde seu último trabalho em novela foi a heroína Luzia em “Segundo Sol”, de 2018. Desde então, ela atuou apenas na série “Filhas de Eva”, disponível no Globoplay. Já no horário das sete, seu último trabalho foi em “Aquele Beijo”, em 2011, vivendo Claudia.

Além de Giovanna, “Quanto Mais Vida, Melhor” contará com Mateus Solano, Valentina Herszage e Vladimir Brichta como protagonistas. Também estão confirmados no elenco Carolina Dieckmann, Elizabeth Savalla, Ana Lúcia Torre, Jaffar Bambirra, Ana Hikari, Valentina Bandeira, Luciana Paes, Thardelly Lima e Evelyn Castro. A novela vai contar também com Marcos Caruso, Fábio Herford, Bárbara Colen, Zezeh Barbosa, Cláudia Jimenez e Aracy Balabanian. A trama será ambientada no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.