SBT transmite jogo entre PSV Eindhoven e Benfica pela Champions League nesta terça-feira

Nesta terça-feira (24), o SBT mudará sua grade para transmitir o jogo entre PSV Eindhoven e Benfica, que decidem vaga na fase de grupos da Champions League, a partir das 15h45, logo após o “Fofocalizando”. O jogo acontece no estádio Philips Stadion, na Holanda, e terá a narração de Luiz Alano, comentários de Mauro Cézar e análise de arbitragem de Nadine Basttos.

O pós-jogo poderá ser acompanhado no site do SBT e no canal do SBT Sports no Youtube. O narrador Luiz Alano comandará a Futlive e será acompanhado pelos comentaristas Mauro Cezar e Mauro Beting.

Reprodução/Sport Lisboa e Benfica

A equipe do técnico Jorge Jesus saiu vitoriosa na partida de ida – triunfo por 2 a 1. Com o resultado do primeiro jogo, o time português pode até empatar para se garantir na fase de grupos da competição continental. O PSV, por outro lado, precisa de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar de maneira direta. Já o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões vai acontecer nesta quinta-feira (25).

Em 2021, o SBT apostou muitas fichas nas transmissões dos jogos de futebol. As apostas deram tão certo que a emissora de Silvio Santos preparou o “Super Agosto”, que reúne inúmeros jogos internacionais, como os campeonatos da Champions League. Além dele, o projeto esportivo do SBT conta com jogos da Libertadores da América.

Divulgação/SBT

Além dos jogos exclusivos, o comentarista Mauro Beting renovou seu contrato com o SBT por mais dois anos. Além da renovação de Beting, a emissora de Silvio Santos também acertou a extensão de contrato do narrador Luiz Alano e contratou a jornalista Domitila Becker. “Demorou para cair a ficha que estou no SBT! E ainda vou trabalhar no campeonato mais legal do planeta. Quando entrei no novo estúdio, que é gigante e todo tecnológico, e começou a tocar aquela música da Liga dos Campeões, sabe? Me emocionei real. O SBT está preparando ainda outras novidades, só não posso contar para não estragar a surpresa, mas fique ligado que vai valer a pena!”, revela a nova contratada Domitila Becker.

Conhecida por comentar eSports, no SporTV, a jornalista deixou a emissora do Grupo Globo em 2019. No canal a cabo, Domitila apresentava o extinto programa ‘É Gol’, ao lado de Cartolouco. Ela chegou a retornar à emissora após dar uma volta ao mundo, mas saiu novamente. Em 2020, a jornalista fraturou duas costelas em uma das viagens ao praticar Snowboard, esporte radical na neve. Ela mostrou o resultado do acidente pelas redes sociais.