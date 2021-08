Rock in Rio 2022 terá dia com Post Malone, Alok e Jason Derulo

O segundo dia do Rock in Rio 2022 terá Post Malone, Alok, Jason Derulo e Marshmello. A produção do festival revelou as atrações, que se apresentam no Palco Mundo da Cidade do Rock no dia 3 de setembro de 2022.

O DJ brasileiro Alok já havia sido confirmado pelo evento em 2019 e segue na lista. Ele vai abrir o dia no Palco Mundo, seguido pelos músicos internacionais Jason Derulo e Marshmello.

O rapper Post Malone, de 26 anos, encerra a segunda noite do festival como principal atração.

Entre os artistas já confirmados no Rock in Rio 2022 estão os cantores pop Justin Bieber e Demi Lovato e as bandas de rock Iron Maiden e Dream Theater.

O Rock in Rio acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. As vendas do Rock in Rio Card começam a ser feitas no dia 21 de setembro, a partir das 19h.

O Rock in Rio Card equivale a um ingresso antecipado e garante a entrada ao evento antes mesmo da confirmação de todas as bandas e atrações.