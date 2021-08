Julia Lemmertz entrega biscoito com ‘Fora Bolsonaro’ aos colegas da Globo

A atriz veterana Julia Lemmertz movimentou os bastidores da novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, que está sendo gravada nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. Sem medo de se posicionar, Julia entregou aos colegas da Globo com um item inusitado: um biscoito personalizado com a frase “Fora Bolsonaro”. A ideia surgiu em parceria com o ator Thardelly Lima.

O biscoito tem feito sucesso durante a hora do café na emissora. Carol Marra foi uma das atrizes que recebeu o mimo e fez questão de postar em suas redes sociais. A intérprete da Morte na novela “Quanto Mais Vida, Melhor” publicou imagens do petisco “militante” e fez questão de marcar a veterana, que será uma das vilãs da nova trama das sete.

Já Julia usou os Stories de seu Instagram para postar fotos do biscoito ao lado de uma xícara de café, desejando Bom Dia aos seguidores.

A iniciativa movimenta os bastidores da novela de Mauro Wilson, mas não tem relação com a Globo. Trata-se de uma ideia dos atores da produção. Não é de hoje que Julia mostra sua insatisfação com o governo de Jair Bolsonaro, assim como vários contratados da emissora.

Reprodução/Youtube

Em uma entrevista recente, a atriz revelou que não dá para ficar neutra e indiferente com a política do país. “Não existe mais ficar em cima do muro. Para mim, é a luta do bem contra o mal, da ignorância contra a ciência. Do bom senso contra a estupidez completa”, disse.

A novela “Quanto Mais Vida Melhor” deve ir ao ar em breve, na faixa das 19h. A trama marca a estreia de Mauro Wilson como autor solo e contará com Giovanna Antonelli, Mateus Solano, Valentina Herszage e Vladimir Brichta como protagonistas. No folhetim, os protagonistas vão sofrer um acidente aéreo fatal. Ao chegarem no céu, porém, ganham uma nova chance e voltam a viver.

Também estão confirmados no elenco Carolina Dieckmann, Elizabeth Savalla, Ana Lúcia Torre, Jaffar Bambirra, Ana Hikari, Valentina Bandeira, Luciana Paes, Thardelly Lima e Evelyn Castro. A novela vai contar também com Marcos Caruso, Fábio Herford, Bárbara Colen, Zezeh Barbosa, Cláudia Jimenez e Aracy Balabanian. A trama será ambientada no bairro da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro.