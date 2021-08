Pai diz que ‘vício e saúde mental’ de Britney são ‘piores do que o público sabe’

Dez dias após Jamie Spears renunciar à tutela de sua filha Britney Spears, veio à público mais um trecho do documento judicial de 15 páginas, onde o pai da cantora garante que a salvou de um desastre. Segundo o depoimento registrado no Tribunal do Condado de Los Angeles pela advogada Vivien Thoreen, “os problemas de vício e saúde mental são piores do que o público sabe” e diz que seu cliente deveria ser “elogiado” por tudo o que fez.



Jamie, 69, foi tutor da filha e controlou suas finanças por 13 anos. No dia 12, ele desistiu da tutela após Britney iniciar procedimentos legais para revogar a polêmica condição, que gerou até um movimento de protesto dos fãs, Free Britney, que existe desde 2007.



No documento, em resposta à petição de sua filha, a advogada diz: “Se o público conhecesse todos os fatos da vida pessoal da Sra. Spears, não apenas seus altos, mas também seus baixos, todos os vícios e problemas de saúde mental que ela tem lutado com todos os desafios da tutela, eles elogiariam o Sr. Spears pelo trabalho que ele fez, e não o difamariam. Mas o público não conhece todos os fatos, e eles não têm o direito de saber, então não haverá redenção pública para o Sr. Spears.”

Tratamento



Thoreen explicou ainda que, embora Jamie tenha iniciado o plano de tratamento com sua filha, foi a tutora pessoal da cantora, Jodi Montgomery, quem supervisionou a ingestão de medicamentos prescritos nos últimos anos.



Ele afirma que, em junho deste ano, Britney tomou lítio (antidepressivo) “do nada”. O tratamento foi aceito por Montgomery, bem como pelo falecido psiquiatra de Britney, Dr. Benson, e seu ex-advogado Sam Ingham III, juntamente com outros especialistas médicos.



No documento, Jamie ainda afirma que Montgomery recebeu 10 mil dólares para custear o tratamento, mas as despesas médicas muitas vezes “ultrapassavam essa quantia”.



Jamie diz que entende que a filha se sentiu “constrangida”, mas insiste que o plano de tratamento foi estabelecido para “protegê-la de se machucar”.



“Não há dúvida de que a tutela salvou a Sra. Spears do desastre, apoiou quando ela mais precisava, protegeu ela e sua reputação de danos e facilitou a restauração de sua carreira”, afirma o documento legal. As informações do site The U.S. Sun.



Jamie disse que está disposto a deixar seu cargo na tutela porque uma “rixa pública” não seria o melhor para Britney.