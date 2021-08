Atriz Claudia Rodrigues é novamente internada em hospital de São Paulo

A atriz Claudia Rodrigues, protagonista da série “A Diarista” (Globo), precisou ser novamente internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na manhã da última terça-feira (24). Mas, segundo informações da assessoria de imprensa de Claudia Rodrigues, ela passa bem.

Adriane Bonato, empresária da atriz, voltou a detalhar o estado de saúde da atriz Claudia Rodrigues, que sofre de esclerose múltipla e precisou ir para o hospital para tomar a dose do medicamento que vem diretamente dos Estados Unidos e faz parte de seu tratamento. Ela informou que a famosa acabou sendo diagnosticada com uma inflamação grave após ruptura parcial do tendão do braço direito.

Reprodução/Instagram

Segundo ela, Claudia havia parado de tomar a medicação especial devido a vacinação contra a covid-19. Sobre a decisão de parar o tratamento para vacinar a atriz, a empresária comentou: “A decisão de interromper o tratamento e vacinar a Claudinha foi a mais assertiva. O que não foi certo foi o governo brasileiro escolher o prazo de três meses de intervalo da primeira para a segunda dose, ao invés de três semanas, como é indicado pelo fabricante. E foi realizado no mundo inteiro assim, menos no Brasil. Errado foi não responder 57 e-mails, errado foi não comprar a vacina com 50% de desconto”, completou.

Para poder continuar com o tratamento contra a esclerose múltipla, Claudia Rodrigues tomou a segunda dose da vacina da atriz antes do previsto. “Vou voltar para minha reabilitação, pois estou me esforçando muito para me recuperar das sequelas da esclerose. Não faço mais tratamento, faço treinamento: começo às 9h da manhã e paro às 20h, só paro duas horas para almoçar e descansar”, comentou a atriz de “A Diarista” (Globo).

Vale lembrar que em julho, a comediante da série “A Diarista”(Globo) esteve internada na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e correu o risco de morrer.