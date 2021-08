Foto de ‘Um Lugar ao Sol’ vaza e entrega fase final de novela que nem estreou

As gravações da novela “Um Lugar ao Sol” (Globo) podem estar na reta final. Nesta terça-feira (24) vazou uma foto que mostra parte do elenco durante um casamento importante para o desenrolar da história. O folhetim tem previsão de estreia para o começo de novembro, após a reprise de “Império” e a expectativa é de que a novela vá ao ar 100% gravada.

Os motivos para estrear a novela totalmente gravada são o mesmo de “Nos Tempos do Imperador”, que está sendo exibida às 18h: não precisar parar os trabalhos caso a pandemia piore, não reprisar mais novelas e não amargar a audiência do canal. O mesmo acontecerá com “Quanto Mais Vida, Melhor”, que irá entrar no lugar da reprise especial de “Pega Pega”.

Reprodução/Instagram

Com Cauã Reymond vivendo os os gêmeos Cristian e Renato, “Um Lugar ao Sol” é a primeira novela inédita das 21h desde o início da pandemia. O folhetim deve estrear em novembro no canal carioca, marcando a chegada da autora Lícia Manzo no horário nobre da Globo. O elenco é formado ainda por nomes como Andreia Horta, Alinne Moraes, Marco Ricca, Marieta Severo, Denise Fraga, Andréa Beltrão, José de Abreu, Mariana Lima, Regina Braga, Cláudia Mauro, Ana Beatriz Nogueira e Gabriel Leone.

Antes de escrever a nova trama das 21h, que tem direção artística de Maurício Farias, Lícia trabalhou em diversos roteiros, como “Os Trapalhões” (1992), “Sai de Baixo” (1996-1998), “A Diarista” (2004-2007), “A Vida da Gente” (2011) e “Sete Vidas” (2015).

Com a retomada das gravações, alguns atores do elenco começaram a divulgar fotos dos bastidores, como aconteceu com Andreia Horta, que está no ar como a Maria Clara de “Império” (Globo), e viverá a mocinha de “Um Lugar ao Sol”, aparecendo duas vezes seguidas no horário nobre da Globo.

No folhetim inédito, Andreia será neta da personagem vivida por Marieta Severo e aproveitou o descanso das filmagens para postar uma foto com a “avó” no Instagram. Na foto, ela aparece posando com a veterana e com Reginaldo Faria, que será dono de uma rede de supermercados na história. “Eu aprendo todo dia. Às vezes em cena me pego assistindo emocionada o que eles fazem. São tão bonitos! Pessoas bonitas por dentro, sabe? Marieta é um farol pra mim. Sua força e inteligência me iluminam, me inspiram na construção de minha vida. Quem é um farol pra você?”, escreveu Andreia Horta.