[TENSO] Camilla de Lucas afirma que post sobre gravidez não era para o MC Poze do Rodo

A influenciadora digital e ex-BBB 21 Camilla de Lucas resolveu falar sobre as indiretas dadas ao MC Poze do Rodo, nesta terça-feira (24). Em um post no Twitter, Camilla, que atualmente apresenta o “The Masked Singer Brasil” (Globo) falou sobre ter “medo” de engravidar na adolescência e internautas associaram o assunto ao MC, que anunciou a terceira gravidez de sua namorada, a influenciadora Vivianne Noronha, de 17 anos. “Eu com 26 anos ainda tenho medo de engravidar na adolescência”, escreveu a ex-BBB nesta segunda-feira (23).

Como para bom entendedor, meia palavra basta, o MC se pronunciou sobre o assunto, mas não citou o nome da criadora de conteúdo. “Tem gente que está pensando que é ‘artista’ e está falando gracinha. Se me pegar bolado, coisa que não estou, que estou maior paz, vai me pegar aqui marcando o Instagram”, disse.

LEIA MAIS:

“Rapazeada do BBB, que está falando gracinha, a hora em que eu virar o jogo para p., vai escutar poucas e boas. A gente estava na força aqui para ela ganhar, agora tá nessa. Melhor parar”, legendou o cantor. Com a repercussão do vídeo do MC, a ex-BBB se pronunciou em seu Twitter.

“Eu fiz uma publicação falando sobre mim, de uma conversa que tive com meu namorado e as pessoas estão vinculando ao Poze e a esposa grávida. Parem de propagar notícias falsas e inverdades! Eu mandei mensagem para ele e para esposa para explicar o caos que a Internet causa. Gente, já chega!”, escreveu.

No Instagram, o MC também esclareceu que já conversou com a ex-BBB e escreveu: “Não precisa atacar ninguém, não. Já foi tudo resolvido! Parem com isso de atacar. Sei que vocês fecham 10 a 10 com o pai, mas vamos deixar tudo resolvido e acabar com tudo por aqui”.