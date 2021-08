Xuxa pode ser a primeira mulher a comandar uma versão de ‘RuPaul’s Drag Race’

Após muitos boatos, o reality show “RuPaul’s Drag Race Brasil” pode realmente acontecer e o canal que está de olho na produção americana é o Multishow, que pertence ao Grupo Globo e pretende lançar a edição nacional em 2022. Segundo informações do site Na Telinha, Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos, seria a apresentadora do formato.

O site informa ainda que a própria RuPaul teria aprovado a escalação da Xuxa para apresentar o reality, já que ela é um dos grandes ícones do Brasil. Caso isso seja realmente verdade, Xuxa seria a primeira mulher a comandar a competição de drag queens no mundo, já que em outros países onde o reality é produzido apenas Rupaul e outras drags comandam o Drag Race.

Segundo o portal, Xuxa já comentou sobre o projeto com os amigos mais próximos e disse que está feliz por poder soltar o seu “lado drag“. No entanto, a apresentadora ainda não pode falar muito sobre o programa. Ainda mais agora, que está focado no seu documentário, em produção pelo Globoplay.

Reprodução

LEIA MAIS:

A notícia deixou algumas pessoas incomodadas, já que Xuxa não é uma drag queen e não teria lugar de fala e nem repertório para comandar uma atração com drag queens. Nas redes sociais, as pessoas comentaram sobre o assunto do dia. “O Brasil tem uma tradição ENORME na arte drag e eu espero que PELO MENOS a Globo tenha o bom senso de colocar uma co-apresentadora drag junto da Xuxa na versão brasileira de Rupaul’s Drag Race (já acontece assim em outras edições do programa, como Canadá e Tailândia), escreveu William De Lucca.

Nada contra a Xuxa, mas gente?

Tanta Drag maravilhosa…

Representatividade!!!!! Pelamor https://t.co/OM2txRpYKO — fabiula nascimento (@fabiunascimento) August 25, 2021

era pra Pepita apresentar a Drag Race Brasil, na moral….. a mamãe sabe passar a mão na cabeça mas quando tem que falar FALA MESMO.



enfim né…………… tamo brasil nesse carai — Pedro Vinícius (@pedroviniciusmb) August 25, 2021

Criado por RuPaul Charles, a RuPaul, o programa reúne um grupo de drag queens para competirem entre si com os mais diversos desafios, que vão desde costura de roupas, até atuações em esquetes e gravações de músicas, e a cada semana uma drag queen é eliminada. Nos Estados Unidos, onde o “RuPaul Drag Race” tem 13 temporadas, a vencedora leva o prêmio de US$ 100 mil.

Além dos Estados Unidos, o “Drag Race” já tem versões originais na Espanha, Canadá, Reino Unido, Tailândia, Espanha, Itália, Austrália, Chile e Holanda.