Fernanda Gentil estreia seu game show ‘Zig Zag Arena’ em outubro

Sem folga na Globo, a apresentadora e jornalista Fernanda Gentil, que atualmente apresenta o “Se Joga”, vai estrear seu novo programa, o “Zig Zag Arena”, no domingo, dia 3 de outubro, que ficará na grade da emissora carioca até dezembro deste ano, por enquanto, já que a continuidade da atração dependerá da audiência.

Além de Fernanda Gentil, Hortência, Everaldo Marques e Marco Luque estarão na atração. “O ‘Zig Zag Arena’ é uma grande competição de brincadeiras da nossa infância adaptadas para os dias de hoje. Participa quem é feliz, ganha quem mais se divertir! Vou estar entre amigo, fazendo o que eu adoro, que é comunicar, e dentro de uma arena comandando uma competição: não poderia estar mais feliz e ansiosa”, disse Fernanda em comunicado divulgado pela Globo.

Em um cenário lúdico, cheio de cor, o “Zig Zag Arena” levará brincadeiras conhecidas por adultos e crianças, colocando os participantes para jogar em equipes. A cada programa, dois grupos se enfrentarão em três fases: Pique-pega, Mega ball e Tudo ou nada. A performance dos envolvidos vai ser analisada por juízes profissionais. Cada jogo tem regras pré-definidas e rende pontos ao final. A equipe que terminar com a pontuação maior vence a edição semanal.

De acordo com Raoni Carneiro, diretor artístico do programa, os jogos vão acertar em cheio a nostalgia dos telespectadores. “Quem nunca brincou de pega-pega? Esse é o nosso programa. É uma megaprodução; um formato inédito e original, pensado para as famílias brasileiras, inspirado nas brincadeiras e jogos de infância presentes na nossa cultura“, explica.

Na atração, Everaldo Marques atuará como narrador da competição, já a jogadora Hortência e o humorista Marco Luque serão responsáveis pelos comentários.