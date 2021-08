Sem medo de ser feliz, Ana Maria Braga fala que mandioca de feirante é ‘parruda’

Sem freio e mostrando que é gente como a gente, Ana Maria Braga anda causando ao fazer comentários desnecessários e, algumas vezes, sem noção no matinal “Mais Você” (Globo). Nesta quarta-feira (25), Ana se soltou ao conhecer o “Seu Francisco”, um feirante responsável por vender mandiocas em São Paulo, e perguntou se “a mandioca era parruda”.

A confusão aconteceu durante o quadro “Feed da Ana”, quando Ju Massaoka contou que a produção do “Mais Você” (Globo) tentou de todas as maneiras descascar algumas mandiocas, mas sem sucesso. Eles foram em busca de um vídeo de um homem, Francisco, que teve êxito no trabalho.

Em seguida, a repórter chamou outro Francisco, feirante, que surgiu ao vivo descascando uma porção de mandioca e durante a conversa, Ana Maria questionou: “O senhor vende mandioca há quantos anos?”. Ele respondeu: “Há 26 anos”.

Reprodução/Globo

“O senhor está acostumado a descascar mandioca, é isso?”, perguntou. O feirante surpreendeu e disparou: “Sempre pegando na mandioca!”. Ju Massaoka e toda a produção do programa caíram na gargalhada. “E a mandioca do senhor é mais parruda pelo jeito”, avaliou Ana Maria.

Em outro momento, o repórter Fabrício Battaglini, que voltou das férias, deixou Ana Maria Braga sem jeito. O repórter apareceu em um posto de gasolina em razão da alta dos preços dos combustíveis em São Paulo e em todo o país. “É sobre isso que eu vou falar agora. Estava com saudade, Fabrício! Bom dia! Bem-vindo!”, começou Ana.

“Estava com saudade? Meu dia estava bom até há poucos minutos quando eu fui lembrar de uma situaçãozinha… Você se aproveitou da minha ausência para fazer uma palhaçada em rede nacional que eu faço questão de resolver agora”, exigiu Battaglini.

Reprodução/Globo

“O que eu fiz?”, perguntou Ana. Em seguida, a produção do “Mais Você” (Globo) colocou no ar a cantada que Ana Maria deu em Thiago Oliveira: “Antes de você ir embora eu queria dizer que você é um cara muito bonito, muito simpático, eu adoro receber você aqui. Me considero sua amiga. Quero muito te receber mais vezes aqui. Se eu tivesse uns aninhos a menos eu iria te pedir em casamento! É um gato!”.

De volta ao estúdio, Ana Maria Braga perguntou: “O que é? Pintou ciúmes, gatão?”. A apresentadora completou com elogios ao colega. “Você está tentando aliviar”, reagiu Fabrício. “Precisa falar tanto assim?”, indagou. “Eu peço desculpas humildemente!”, implorou Ana.

Depois da DR ao vivo, o jornalista deu início ao material preparado pelo matinal da Globo sobre a alta do preço da gasolina.