Ex-BBB Gil do Vigor invade o ‘Jornal Nacional’ e diz ‘eu te amo’ para William Bonner

A audiência do “Jornal Nacional” (Globo) levou um susto ao assistir o jornal da última segunda-feira (23), quando o ex-BBB 21 Gil do Vigor surgiu ao vivo para falar do “Criança Esperança” (Globo) e quebrou todos os protocolos ao se declarar para William Bonner. “Está sendo um sonho. Não dá para apresentar nada, porque vou morrer ao vivo, né? E a gente quer alegria. Mas é um sonho, porque sou apaixonado pelo programa, ainda mais falando sobre educação. É uma bênção! William, eu te amo!”, disparou o ex-brother.

Os internautas repercutiram o ocorrido nas redes sociais. “O Gil não perde a oportunidade de falar que ama o William”, brincou uma seguidora. “Ele é o entretenimento em pessoa, é natural nele. Demais“, salientou outra. “Gil do Vigor mandando ‘William, eu te amo’ em pleno JN me representa!”, acrescentou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que o âncora do “Jornal Nacional” (Globo) não esconde de ninguém o quanto admira Gilberto do Vigor. No início do ano, o jornalista chegou a citar um bordão do pernambucano durante o jornal “Estou no Jornal Nacional desde 1996. Estava pensando aqui… Se há 25 anos eu tivesse ido a uma cartomante e ela tivesse dito para mim a notícia que eu vou ler agora para vocês, eu ia sair furioso, eu ia sair ‘indignado’, como diria o Gil do Vigor, do ‘BBB’”, disse o âncora na ocasião.

Além do ex-BBB Gil, o “Jornal Nacional” está com novidades a partir do próximo mês. Os jornalistas Aline Midlej e Paulo Renato vão formar a nova dupla de âncoras do “Jornal Nacional” (Globo), a partir do dia 11 de setembro. Atualmente Aline Midlej comanda o “Jornal das Dez”, da GloboNews. Paulo Renato Soares é repórter e eventualmente apresenta os telejornais locais da Globo no Rio de Janeiro.

Os profissionais vão fazer parte do time de apresentadores que comandam o jornal mais importante da emissora carioca aos sábados, durante as folgas dos titulares William Bonner e Renata Vasconcellos. Eles se juntam a Ana Paula Araújo, André Trigueiro, Mariana Gross, Hélter Duarte, Flávio Fachel e Ana Luiza Guimarães.

Desde o começo da pandemia de coronavírus, o rodízio do “Jornal Nacional” (Globo) aos sábados conta apenas com jornalistas que trabalham no Rio de Janeiro. Isso para evitar que os demais comunicadores estejam em aeroportos, onde a taxa de contágio costuma ser alta.