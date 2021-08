Jornalista Alexandre Garcia causa mais um climão na CNN Brasil

O jornalista Alexandre Garcia criou mais um desentendimento ao participar do jornal matutino “Novo Dia” (CNN Brasil), onde participa do quadro Liberdade de Opinião. Na última quinta-feira (19), o jornalista relatou que os jovens não precisam tomar vacina contra covid-19 segundo estatísticas.

Em seguida ao comentário do colunista, a jornalista e apresentadora do “Novo Dia” Elisa Veeck leu um comunicado dizendo que procurou o infectologista Renato Kfouri para esclarecer o tema.”Segundo o médico, a medida previne mortes em adultos e idosos com formas graves. Ou seja, a proporção maior de casos graves irá acometer as pessoas que não tomaram a vacina”, afirmou o texto lido por Elisa, que estava ao vivo.

Divulgação/CNN Brasil

A apresentadora disse ainda que 1.581 pessoas entre 10 e 19 anos morreram este ano por complicações da covid-19 no Brasil. “No caso das crianças, [a taxa de hospitalização] que era de 0,35% poderão, sem vacina, chegar a 15%”.

Mas, quem assiste ao jornal matutino da CNN Brasil já viu Alexandre Garcia causando outras vezes. Em maio deste ano, ele se desentendeu com o então apresentador Rafael Colombo, 43, e ameaçou deixar a CNN Brasil durante a exibição ao vivo.

LEIA MAIS:

Durante o mesmo quadro, o Liberdade de Opinião, Colombo comentou a fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que declarou a possibilidade de editar decreto para garantir o direito de “ir e vir”. Garcia, então, questionou o âncora e disse que Bolsonaro quer apenas cumprir a Constituição, afirmando que o presidente tem “todo o direito” de lançar o decreto para proibir governadores e prefeitos de determinarem restrições para o controle do coronavírus. “O direito à vida também está na Constituição. Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida?”, questionou então Colombo.

Após um período de silêncio, Garcia respondeu: “Eu não estou sendo entrevistado”, fazendo referência à pergunta. Colombo então seguiu a apresentação e disse que os dois continuariam a conversa no dia seguinte.

Um mês depois, Colombo acabou pedindo para deixar o quadro Liberdade de Opinião, na CNN Brasil, após um ano como apresentador.