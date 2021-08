Exposição sobre Leonardo da Vinci retorna ao MIS Experience

São Paulo está retomando suas atividades culturais presenciais aos poucos. Mas os eventos virtuais vieram para ficar e devem ser mantidos por diversos espaços de cultura da cidade, como o Museu da Imagem e do Som (MiS), que mantém ativo, e gratuito,o MIS Experience, que retornou com a exposição virtual “Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio”.

Ao todo, a exposição conta com 18 áreas temáticas que contam a trajetória do grande gênio renascentista.Quem acessar o MIS Experience irá conferir as obras de arte do artista italiano, os detalhes das máquinas desenhadas por ele em realidade aumentada, além de áudio e vídeos exclusivos. A experiência em 360 graus, reúne imagens de alta resolução.

Divulgação/MIS

Além disso, o público será levado a uma imersão completa com experiências em realidade aumentada de objetos expostos no espaço físico e terá acesso a uma série de vídeos com conteúdos que revelam aspectos curiosos do artista renascentista e descobrirá detalhes das obras expostas com auxílio de textos e de audioguia.

A exposição virtual ainda apresenta um tour pelos “Segredos de Mona Lisa”, uma análise científica da pintura mais famosa do mundo, realizada no Museu de Louvre por Pascal Cotte, engenheiro, pesquisador e fotógrafo de obras de arte. A mostra inédita no Brasil é realizada em parceria com o Museo Leonardo Da Vinci, de Roma,na Itália, e pode ser feita por vários visitantes ao mesmo tempo.

Divulgação/MIS

Inaugurado em 2019, o MIS Experience é o mais novo espaço do Museu da Imagem e do Som (MIS) e seu o objetivo de abrigar exposições imersivas, como é o caso da mostra sobre Leonardo Da Vinci. Para visitar a exposição “Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio” em versão digital, gratuita e com acesso facilitado, basta entrar no site e aproveitar.