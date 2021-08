Meghan Markle e príncipe Harry sentem que foram ignorados pela Coroa

Para especialista, Meghan e Harry não ficaram surpresos com a reação da Coroa.

A entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harry, que foi ao ar em março deste ano e foi concedida à apresentadora estadunidense Oprah Winfrey, caiu como uma bomba na monarquia britânica. Isso porque, mesmo após a saída dos Sussex de seus cargos com membros da Família Real, os membros da “firma” não imaginariam que revelações tão sérias seriam ditas publicamente.

Para quem não lembra, na entrevista Meghan Markle assumiu ter tido problemas psicológicos enquanto morava no Reino Unido e tentava lidar com os ataques da imprensa britânica, a rigidez do protocolo da realeza e a impossibilidade de maiores liberdades, como a de ir e vir. Segundo ela, os assessores reais retiraram dela seu passaporte.

Meghan também revelou que um membro da Família Real teria manifestado “preocupação” pela cor do primogênito dela e de Harry, Archie, que agora tem dois anos. A duquesa disse ter ficado perplexa com o racismo velado dentro da própria família, porém não revelou quem fez o comentário.

Na época, o Palácio de Buckingham divulgou um comunicado da Rainha que dizia: “A família inteira está triste ao saber o quanto os últimos anos foram desafiadores para Harry e Meghan. As questões levantadas, principalmente as de raça, são preocupantes. Embora algumas lembranças possam variar, elas são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular. Harry, Meghan e Archie sempre serão membros da família muito queridos”.

Porém, em um epílogo assinado pelos editores da Revista People para a nova edição do livro ‘Finding Freedom’, dos jornalistas e especialistas em realeza Omid Scobie e Carolyn Durand, revela que uma fonte sugeriu que “os Sussex sentiram que o comentário da Rainha mostrava que a monarquia não havia assumido total responsabilidade pelas preocupações expressas na entrevista”.

A fonte disse: “O comentário da Rainha ‘as lembranças podem variar’ não passou despercebido ‘pelo casal, eles não ficaram surpresos que a responsabilidade total não foi assumida”. O fato é que meses depois da entrevista reveladora de Harry e Meghan, nada foi feito com relação à apuração dos fatos.

Omid Scobie disse à People que os Sussex estão “muito animados” com os próximos passos em sua vida pública, depois do nascimento do segundo segundo filho, a menina Lilibet, em junho passado.