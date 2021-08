Ana Maria Braga sorteia a ordem de apresentação da final da ‘Super Dança dos Famosos’

Nesta sexta-feira (27), Ana Maria Braga foi responsável por sortear a ordem das apresentações finais da “Super Dança dos Famosos”, que será exibida neste domingo (29). A ordem ficou com Dandara e Diego Maia, Rodrigo Simas e Nathália Ramos e Paolla Oliveira e Leandro Azevedo.

O sorteio aconteceu no início do “Mais Você” (Globo), após Ana Maria mostrar onde estavam ocorrendo os ensaios da reta final entre Dandara Mariana, Rodrigo Simas e Paolla Oliveira, que terão que arrasar em dois ritmos: valsa e, em seguida, samba. “Primeiro quero desejar boa sorte, ganhei essa responsabilidade. Dandara e Diego Maia são os primeiros. Agora mais um porque tem o segundo também: Rodriguinho Simas e Nathália Ramos. Olha só, que delícia, vai ser tão bom. Boa sorte para vocês, não vou atrapalhar o ensaio mais, verei vocês domingo.”, disse a apresentadora Ana Maria Braga.

A ordem de apresentação ficou assim: Dandara, Rodrigo Simas e Paolla! #SuperDançaDosFamosos #MaisVocê pic.twitter.com/uh6GxZWMGC — TV Globo em 🏠 (@tvglobo) August 27, 2021

LEIA MAIS:

Antes do sorteio, Ana Maria confirmou que estará entre os jurados artísticos deste fim de semana e lembrou de sua participação no “Dança dos Famosos”, ainda no extinto “Domingão do Faustão” (Globo) em 2010. “No meu tempo, a gente não tinha esse monte de tempo para ensaiar, mas não sei se não foi porque eu não fui para a final”, brincou Ana Maria Braga, que foi eliminada na salsa.

No “Mais Você” (Globo) desta sexta-feira (27), a atriz Paolla Oliveira, que já afirmou estar 100% focada na final, disse que, na verdade, falta tempo para ensaiar.

O vencedor do “Super Dança dos Famosos” (Globo) será conhecido através da votação dos jurados técnicos, jurados convidados e votação do público.