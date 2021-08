Eduardo Costa leva calote milionário após venda de mansão

O cantor sertanejo Eduardo Costa decidiu entrar na Justiça contra o comentarista da Globo Minas e ex-jogador de futebol Fábio Júnior Pereira, alegando que o mesmo teria descumprido um acordo de venda e compra de um imóvel, que tem 1.177 metros quadrados ao total, com 821 metros quadrados de área construída. Segundo Eduardo, o processo existe já que “uma das partes não cumpriu” com o que foi acordado no contrato da negociação do imóvel.

O contrato da venda da mansão foi firmado em junho de 2020. Dos R$ 10 milhões que totalizaram a transação, R$ 6 milhões deveriam ter sido pagos em forma de sinal, enquanto o valor restante seria parcelado em 36 pagamentos de R$ 111 mil, que deveriam ser pagas a partir de setembro. No entanto, em novembro, Eduardo Costa ainda não havia recebido nenhum pagamento e decidiu entrar na justiça para anular o contrato.

“Eu nunca cheguei a pisar na casa, nunca morei no imóvel. O que aconteceu foi que assinei o contrato e depois meus advogados me alertaram que havia algumas cláusulas que não eram boas, e também que o imóvel poderia ter problemas com a Justiça. Por isso eu fiz um ‘desacordo de boca’ e tinha achado que estava tudo bem. Agora eu pretendo conversar diretamente com o Eduardo para tentar entender como resolver. É o que tem que ser feito. Vou conversar direto com ele”, disse o ex-jogador.

O caso foi registrado na 21ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Com a ação, o cantor deseja também receber o pagamento de uma multa de R$ 1 milhão que já estava fixada em contrato. Fábio ainda não foi citado no processo e, por isso, não apresentou defesa.