Novo ‘Candyman’ homenageia o filme de 1992

Com estreia agendada para 27 de agosto, ‘Candyman’ apresentará uma nova visão da entidade lenda urbana moderna originária dos Estados Unidos. O fato é que o filme de Nia DaCosta revela que há mais de um Candyman. Sua cabeça deu nó? Nós te explicamos tudo.

O primeiro filme com a entidade foi no longa ‘Candyman’, de 1992, baseado no conto de Clive Barker. O filme gerou as sequências ‘Candyman: Farewell to the Flesh’ e ‘Candyman: Day of the Dead’. O filme deste ano é a sequência direta da franquia, originada no filme de 1992.

O novo filme conta a história de um artista chamado Anthony (Yahya Abdul-Mateen II) que mora com sua namorada Brianna (Teyonah Parris) no mesmo bairro onde ocorreram os assassinatos originais de Candyman.

De acordo com a sinopse oficial: Desde que os moradores se lembram, os conjuntos habitacionais do bairro Cabrini Green de Chicago foram aterrorizados por uma lenda urbana sobre um assassino sobrenatural com um gancho na mão, facilmente convocado por aqueles que ousam repetir seu nome cinco vezes no espelho. Atualmente, uma década após a última das torres do Cabrini ter sido demolida, o artista visual Anthony McCoy e sua namorada, a diretora da galeria Brianna Cartwright, mudam-se para um loft luxuoso em Cabrini, agora habitado por millennials em ascensão.

Com a carreira à beira da estagnação, Anthony tem um encontro casual com um veterano do Cabrini Green (Colman Domingo) que conta à ele a verdadeira história de Candyman. Ansioso para manter seu status no mundo da arte de Chicago, Anthony começa a explorar esses detalhes macabros em seu estúdio sem saber abrindo uma porta para um passado complexo que desvenda sua própria sanidade e desencadeia uma onda de violência terrivelmente viral que coloca ele em rota de colisão com o destino.

No longa, somos apresentados ao personagem Sherman Fields (Michael Hargrove), um homem com uma só mão que dava doces para as crianças de Cabrini-Green. Mais tarde, ele foi acusado de colocar lâminas de barbear nos doces, o que é outra lenda urbana famosa por si só, e posteriormente foi espancado e morto pela polícia. Na sequência, foi descoberto que ele foi falsamente acusado e seu espírito torturado é o novo Candyman do filme de 2021. Os fãs do original de 1992 notaram que essa história combina com a do primeiro filme da franquia.

No início de Candyman 1992, Helen Lyle (Virginia Madsen) está investigando um apartamento abandonado, que tem um mural do rosto gritando de Candyman pintado na parede. Os moradores de Cabrini-Green oferecem inúmeras oferendas à foto, incluindo uma pilha de doces. Helen investiga esses doces e quase se corta com uma lâmina de barbear escondida dentro de uma delas. Foi esse momento que inspirou Nia DaCosta e o produtor e co-escritor do novo longa, Jordan Peele, a criar a trama do filme.

Helen se tornou um fantasma assassino no final de Candyman e também deve aparecer na nova história de alguma forma. Já se passaram mais de 20 anos desde que o assassino apareceu na tela, e parece que valeu a pena a longa espera.